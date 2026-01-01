Hochzeit auf der "Herzensinsel": Dieter Bohlen hat zum dritten Mal Ja gesagt!
Malediven - Emotionales Highlight zum Jahresende! Dieter Bohlen (71) hat an Silvester auf den Malediven seine langjährige Partnerin Carina Walz (42) geheiratet.
Still und heimlich hat der Pop-Titan es ein drittes Mal gewagt. Auf den Malediven gaben sich der 71-Jährige und seine knapp 30 Jahre jüngere Partnerin das Ja-Wort.
Vor traumhafter Kulisse wählte Bohlen ein lässiges weißes Hemd, während seine Gattin in einer Robe aus Spitze alle Augen auf sich zog.
Am Neujahrstag erzählte das frisch vermählte Paar der Bild von der heimlichen Hochzeit an dem ungewöhnlichen Tag.
"Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich finde das schön", so Bohlen gegenüber Bild.
Die Malediven als Ort des Geschehens waren für das Paar die logische Wahl. "Wir haben gesagt: Wenn wir’s machen, dann hier. Die Malediven sind unsere Herzensinsel", so der Produzent.
Auch die Kinder waren dabei. "Unser Sohn Maxi hat die Fotos von uns als Brautpaar gemacht", so Bohlen. Die erwachsenen Kinder Marc (40), Marvin (37) und Marielin (35) aus der ersten Ehe mit Erika Sauerland (71) wurden von Bohlen und Walz vorab eingeweiht.
Dieter Bohlen teilte auf Instagram Bilder und Videos der Hochzeitsfeier
Dieter Bohlen: "Mich rührt es sehr"
Auch seine und Carinas Eltern hätten Bescheid gewusst und seien über die Hochzeit "mega happy", so der Musiker.
Die beiden sind seit 2006 ein Paar und lernten sich einst in einem Party-Club auf Mallorca kennen. Gemeinsam haben sie eine Tochter (Amelie, 14) und einen Sohn (Maximilian, 12).
Nach der Ehe mit Erika Sauerland (1983 bis 1989) und Verona Pooth (57), die nur einen Monat hielt, wagte der Komponist nun zum dritten Mal den Gang vor den Altar.
Trotzdem ging auch diese Hochzeit dem gebürtigen Berner offenbar sehr nah.
"Mich rührt es sehr", sagte Bohlen gleich mehrfach im Telefonat mit der Bild.
Erstmeldung um 18.31 Uhr, aktualisiert um 19.14 Uhr.
Titelfoto: Instagram/dieterbohlen