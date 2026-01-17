"Größtes Vorbild" stirbt kurz vor Hochzeit: Dieter Bohlen trauert um toten Vater

Dieter Bohlen trauert um seinen verstorbenen Vater Hans Bohlen. Er wurde 97 Jahre alt.

Von Jana Steger

Oldenburg (Niedersachsen) - Erst vor Kurzem zeigte sich Dieter Bohlen (71) freudestrahlend bei seiner Hochzeit mit Ehefrau Carina Walz (41). Doch was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Nur wenige Wochen zuvor hatte der Pop-Titan einen schweren Verlust zu verkraften.

Dieter Bohlen (71) trauert um seinen verstorbenen Vater Hans Bohlen. Er wurde 97 Jahre alt. Das Foto zeigt die beiden im Januar 2025. © Screenshot: Instagram/dieterbohlen Wie BILD erfuhr, musste Bohlen sich bereits am 25. November von seinem geliebten Vater Hans verabschieden. Er wurde 97 Jahre alt. "Es waren vier schlimme Monate davor", so die DSDS-Legende. Monate, in denen Dieter, Carina und Bohlen-Mutter Edith (91) kaum von Hans' Seite wichen. "Ich war fast die ganze Zeit bei ihm und meiner Mutter in Oldenburg. Auch, um meiner Mutter beizustehen." "Papa" – so nennt er den Mann, der ihn geprägt hat wie niemand sonst – war am Ende schwer dement. Die Organe und sein Blutbild sollen eigentlich in Ordnung gewesen sein. "Aber irgendwann kam eins zum anderen und dann wollte sein Körper nicht mehr." Dieter Bohlen Dieter Bohlens großer Erfolg nach drei Jahren Diskussion mit RTL: "Hat immer nichts Gutes zu bedeuten" Dabei sei Hans Bohlen das Sinnbild eines Kämpfers gewesen: Aufgewachsen in einer ostfriesischen Bauernfamilie mit zehn Kindern, jeden Tag kilometerweit zur Schule, nach dem Krieg alleine seine eigene Baufirma aufgebaut. "Mein Vater war für mich immer das größte Vorbild."

Dieter Bohlen: Tod seines Vaters trug auch zur Hochzeit mit Carina bei