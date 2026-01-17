"Größtes Vorbild" stirbt kurz vor Hochzeit: Dieter Bohlen trauert um toten Vater
Oldenburg (Niedersachsen) - Erst vor Kurzem zeigte sich Dieter Bohlen (71) freudestrahlend bei seiner Hochzeit mit Ehefrau Carina Walz (41). Doch was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Nur wenige Wochen zuvor hatte der Pop-Titan einen schweren Verlust zu verkraften.
Wie BILD erfuhr, musste Bohlen sich bereits am 25. November von seinem geliebten Vater Hans verabschieden. Er wurde 97 Jahre alt.
"Es waren vier schlimme Monate davor", so die DSDS-Legende. Monate, in denen Dieter, Carina und Bohlen-Mutter Edith (91) kaum von Hans' Seite wichen. "Ich war fast die ganze Zeit bei ihm und meiner Mutter in Oldenburg. Auch, um meiner Mutter beizustehen."
"Papa" – so nennt er den Mann, der ihn geprägt hat wie niemand sonst – war am Ende schwer dement. Die Organe und sein Blutbild sollen eigentlich in Ordnung gewesen sein. "Aber irgendwann kam eins zum anderen und dann wollte sein Körper nicht mehr."
Dabei sei Hans Bohlen das Sinnbild eines Kämpfers gewesen: Aufgewachsen in einer ostfriesischen Bauernfamilie mit zehn Kindern, jeden Tag kilometerweit zur Schule, nach dem Krieg alleine seine eigene Baufirma aufgebaut. "Mein Vater war für mich immer das größte Vorbild."
Dieter Bohlen: Tod seines Vaters trug auch zur Hochzeit mit Carina bei
Doch am Ende gab es keine Kraft mehr zu mobilisieren. Klinik, Heim, Hospiz. Bohlen begleitete seinen Vater bis zuletzt. Eine Pflege zu Hause? Undenkbar. "Er brauchte rund um die Uhr Pflege und auch Sauerstoff in der Nase. Zuletzt hatte er Wasser am Herzen und konnte nicht mehr allein atmen."
"Es gab Tage, da habe ich gebetet, dass der liebe Gott ihn erlöst", zeigt sich der 71-Jährige erleichtert darüber, dass sein Vater nun nicht mehr durch die gesundheitlichen Qualen leidet. Ein kleiner Lichtblick trotz Demenz: "Bis 15 Tage vor seinem Tod hat er mich noch erkannt."
Die Familie trauerte im Stillen, ohne Anzeige, ohne Medientrubel. Über 70 Jahre waren Hans und Edith verheiratet. Seine Mutter versuche der 71-Jährige nun zu unterstützen: "Wir reden die ganze Zeit über meinen Papa, das hilft vor allem meiner Mutter, den Verlust zu verarbeiten."
Doch im Schatten großer Trauer stand ein Moment des Neuanfangs. Dieter und Carina sagten ganz bewusst am 31. Dezember "Ja" zueinander. Der Tod seines Vaters spielte dabei eine entscheidende Rolle: "Durch Papas Tod wurde mir noch mal mehr bewusst, wie wichtig mir meine Frau, meine Kinder und unsere Familie sind", erklärte der Musiker abschließend.
"Ich bekam immer Liebe von meinen Eltern. Egal, was ich gemacht habe, ich wusste, sie stehen hinter mir. Für dieses Urvertrauen bin ich ihnen unendlich dankbar."
Titelfoto: Screenshot: Instagram/dieterbohlen