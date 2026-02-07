Dieter Bohlen tanzt barfuß auf dem Klavier: Kurioses Ständchen an sich selbst
Tötensen - Der Pop-Titan feierte am Samstag seinen 72. Geburtstag und gab sich selbst ein Ständchen. Für seine Fans hatte Dieter Bohlen (72) auch ein Geschenk.
Happy Birthday to me! Zum Ehrentag kletterte Bohlen doch tatsächlich auf ein Klavier und gratulierte sich, begleitet von seiner Gitarre, selbst zum Geburtstag.
"Lieben Dank für alle Geburtstagsgrüße, die heute reingehen und so weiter. Auch die Grüße von mir an die, die ihr mich vergessen habt, ihr Säcke. Alles Liebe von mir", so der 72-Jährige in dem Instagram-Reel.
Der Auftritt auf dem Klavier wäre dabei fast schiefgegangen. In einem Making-of-Video gewährte der "DSDS"-Juror einen Blick hinter die Kulissen seines kuriosen Auftritts.
Beim ersten Versuch knirscht und knackt das Piano, im Hintergrund stößt Ehefrau Carina (42) ein sorgenvolles "Ey, ey, ey" aus.
Der Produzent trat den Rücktritt an und wählte schließlich einen anderen Weg auf das Instrument.
Dieter Bohlen gratulierte sich selbst zum Geburtstag
Vom Millionär zum Tellerwäscher
Der Komponist hatte an seinem Geburtstag gleich noch ein Geschenk für seine Fans parat. "Ab sofort gibt es uns auch auf YouTube", kündigte er in seiner Instagram-Story an.
Mit "Wir" meint Bohlen das frisch vermählte Ehepaar. Auf dem neuen Kanal finden sich bislang drei Videos. Das Ständchen, das zugehörige "Making-of-Video" und ein lustiges Filmchen der beiden.
Während sich zu Beginn des Clips jeder emanzipierten Frau die Nackenhaare aufstellen dürften - Bohlen kommt nach Hause und lässt sich von Carina die Schuhe und das Jackett ausziehen -, dürfte den Machos dieser Welt anschließend die Kinnlade auf die Brust sinken.
Der Pop-Titan bekommt eine Schürze umgebunden und wird zum Abwasch verpflichtet.
Den Fans scheint es zu gefallen. "Ihr beide seid so ein tolles Paar, es macht immer wieder Spaß, eure Videos anzusehen", schreibt eine Userin.
Der Erfolg hält sich bislang allerdings in Grenzen. Die Anzahl der Abonnenten liegt erst bei rund 100.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/dieterbohlen/Rolf Vennenbernd/dpa