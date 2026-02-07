Dieter Bohlen tanzt barfuß auf dem Klavier: Kurioses Ständchen an sich selbst

Tötensen - Der Pop-Titan feierte am Samstag seinen 72. Geburtstag und gab sich selbst ein Ständchen. Für seine Fans hatte Dieter Bohlen (72) auch ein Geschenk.

Dieter Bohlen (72) sang sich zum Geburtstag selbst ein Ständchen und zerlegte beinahe das Klavier. © Bildmontage: Instagram/dieterbohlen/Rolf Vennenbernd/dpa

Happy Birthday to me! Zum Ehrentag kletterte Bohlen doch tatsächlich auf ein Klavier und gratulierte sich, begleitet von seiner Gitarre, selbst zum Geburtstag.

"Lieben Dank für alle Geburtstagsgrüße, die heute reingehen und so weiter. Auch die Grüße von mir an die, die ihr mich vergessen habt, ihr Säcke. Alles Liebe von mir", so der 72-Jährige in dem Instagram-Reel.

Der Auftritt auf dem Klavier wäre dabei fast schiefgegangen. In einem Making-of-Video gewährte der "DSDS"-Juror einen Blick hinter die Kulissen seines kuriosen Auftritts.

Beim ersten Versuch knirscht und knackt das Piano, im Hintergrund stößt Ehefrau Carina (42) ein sorgenvolles "Ey, ey, ey" aus.

Der Produzent trat den Rücktritt an und wählte schließlich einen anderen Weg auf das Instrument.