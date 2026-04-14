Was ist mit Dieter Bohlens Gesicht passiert? Pop-Titan klärt Rätsel um TV-Panne auf
Tötensen - Seit dem 4. April flimmert die 22. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" wieder über die Bildschirme. Natürlich auch mit dabei: Dieter Bohlen (72). Doch nach der Ausstrahlung der ersten Folgen häufen sich die Fragen der Zuschauer auf Social Media - vor allem zum Aussehen des Pop-Titans.
"Ey, wie viele Filter liegen über Bohlens Gesicht?", heißt es von den Fans unter anderem in den Kommentaren zu Videoausschnitten der Show auf dem Instagram-Profil von DSDS. "Wieso hat Dieter noch einen stärkeren Filter drauf? Das Bild ist total verschwommen, wenn er eingeblendet wird", schließt sich ein weiterer Zuschauer an.
Und tatsächlich: Kaum eine Falte zeichnet sich im Gesicht des 72-Jährigen während der Sendung ab. Stattdessen wirken seine Gesichtszüge nahezu verschwommen. Doch dafür gibt es eine Erklärung. "Ja meine Freunde, ihr sagt ja immer: 'Du hast so Filter am Kopf. Wie sieht das aus?'", beginnt Bohlen sein Statement auf Instagram.
"Das ist leider völlig in die Hose gegangen. Da sind so neue Leute dran. Früher hatte ich einen, der konnte das. Und jetzt habe ich einen, der das macht, dass ich aussehe wie ein Geist aus der Flasche", macht er seinen Arbeitgeber RTL für sein verändertes Gesicht verantwortlich.
"Wir arbeiten dran. Das kriegen wir hin. Im Recall ist es besser. Ich schwöre es euch. Wartet noch ein bisschen ab", erklärt der Juror weiter. Die Recall-Folgen sollen noch im April ausgestrahlt werden. Doch es geht weiter mit Fragen der Fans, die während der Ausstrahlung der ersten DSDS-Folgen häufiger aufkommen.
Dieter Bohlen klärt DSDS-Rätsel auf: Deshalb hat die Jury Kopfhörer in den Ohren
"Warum habt ihr Kopfhörer in den Ohren?", zitiert Bohlen die Frage, die er immer wieder gestellt bekommt. "Ja damit wir die Kandidaten besser hören können. Die sind nicht dafür da, dass uns jemand sagt, ob wir jemanden weiter lassen", stellt er klar. Die Kabelkopfhörer, die in der Sendung nicht zu übersehen sind, trägt die Jury häufig während der Performance der Kandidaten.
"Nummer drei: Warum habt ihr so komische, schlechte Kandidaten?", gibt Bohlen eine weitere Frage wieder, die Fans von ihm wissen möchten. Schließlich werden bei DSDS anders als bei anderen Gesangs-Shows vor allem in den Casting-Runden auch Kandidaten gezeigt, die nur wenig Talent mitbringen.
"Wir haben schlechte Kandidaten, wir haben mittlere Kandidaten, und wir haben tolle Kandidaten. Wir wollen euch einfach alles zeigen", lautet die simple Erklärung des Pop-Titans. Eine letzte Frage, welche die Zuschauer offenbar auch brennend interessiert: "Dieter, warum trägst du wieder eine Rolex?"
"Kurz vor seinem Tod hat mir mein Papa diese Uhr geschenkt, und es ist mir eine Ehre und Freude, die zu tragen", beantwortet der 72-Jährige auch diese Frage. Dieser hatte Demenz und ist im November 2025 im Alter von 97 Jahren verstorben.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot Instagram/dieterbohlen