Unternehmerin lüftet pikantes Geheimnis: Ihr Bruder ist der leibliche Vater ihres Kindes

Großbritannien - Mit einer verblüffenden Offenbarung sorgt Mary Portas (65) derzeit für Aufsehen. In dem britischen Podcast " Great Company " beichtete die Unternehmerin, dass ihr Bruder eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben spiele. "Er ist der biologische Vater meines Sohnes", erklärte die TV-Bekanntheit gegenüber Moderator Jamie Laing (37).

Auf ihrem Instagram-Kanal "maryportasofficial" zeigt sich Mary Portas (65) ganz privat mit ihrem Sohn Horatio (13). © Fotomontage/Instagram/maryportasofficial

Bekannt wurde die 65-jährige Unternehmerin 2007 durch die TV-Show "Mary Queen of Shops". In dieser half Portas wirtschaftlich schwachen Firmen, die überwiegend Mode-Läden waren, wieder Fuß zu fassen. Dank des Wissens von Portas verzeichneten die Unternehmen keine roten Zahlen mehr.

Nachdem sie die erfolgreiche Show Jahre später verlassen hatte, gründete sie gemeinsam mit ihrer Ex-Frau Melanie Rickey (53) eine Familie. Schließlich folgte 2012 die Schwangerschaft der 53-Jährigen - Horatio war geboren. Der heute 13-Jährige sei mithilfe einer Samenspende gezeugt worden, berichtete die 65-Jährige im Interview.

Die Spende stammte von ihrem eigenen Bruder Lawrence. Für die Unternehmerin sei dieser Schritt damals eine bewusste Entscheidung gewesen. "Ich habe bereits zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Ich wollte, dass sie alle biologisch miteinander verwandt sind", sagte sie.

Die Engländerin schwärmte von dem engen Verhältnis zu ihrem Bruder. "Da Lawrence selbst keine Kinder hat, erklärte er sich als Spender bereit", schilderte Horatios Mutter.

Im Gespräch mit Laing erklärte Portas, dass die Umsetzung selbst unkompliziert gewesen sei. Lawrence habe eine Samenbank aufgesucht und die Spende dort offiziell abgegeben. "Zu einer intimen Beziehung zwischen ihm und meiner Ex-Frau Melanie kam es nie", stellte die 65-Jährige ausdrücklich klar.