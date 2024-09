Dominik Stuckmann begrüßt seine Anna: Reaktion von Hündin Sola begeistert

Dominik Stuckmann holt Anna Rossow vom Frankfurter Bahnhof ab. Die emotionale Reaktion der gemeinsamen Hündin Sola hat der Ex-"Bachelor" dabei gefilmt.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Seit eineinhalb Jahren gehört Hündin Sola untrennbar zum "Bachelor"-Paar Dominik Stuckmann (32) und Anna Rossow (36). Wie liebevoll es dabei in der kleinen Familie zugeht, zeigt Dominik einmal mehr in einem Instagram-Reel.

Dominik Stuckmann (32, r.) wartet auf Anna Rossow (36), dann ist sie endlich da! © Bild-Montage: Screenshot Dominik Stuckmann/Instagram, Dominik Stuckmann/Instagram Wir erinnern uns: Im Februar 2023 adoptierten Dominik und Anna das süße Kokoni-Mädchen. Sola stammte ursprünglich aus Rumänien, wo sie ausgesetzt worden war und auch noch bei einem Unfall - wahrscheinlich wurde sie von einem Auto angefahren - schwer verletzt wurde. In Frankfurt sollte nun für die Hündin alles besser werden, und wurde es auch. Das belegen nicht zuletzt die vielen Reels mit Sola, die Anna und Dominik regelmäßig mit ihrer Community teilen - so wie auch jetzt. "So viel Liebe in einem Video", schreibt Dominik passend zu dem Post. Im Reel sieht man ihn an einem Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof. Sola läuft brav an der Leine neben ihm her. "Sola und ich, wir gehen jetzt Anna vom Bahnhof abholen", erklärt der "Bachelor" von 2022. "Mal schauen, wie die kleine Sola reagieren wird." Kurz darauf hat Dominik die aufgeregte Hündin auf dem Arm und dann ist es endlich so weit: Anna ist aus dem Zug gestiegen.

Als Anna Rossow aus dem Zug steigt, gibt es für Hündin Sola kein Halten mehr

Da gibt es bei Sola selbstverständlich kein Halten mehr. Die Kleine rennt auf Anna zu, springt an Frauchen hoch und hört gar nicht mehr auf, ihr über das Gesicht zu lecken. Das harmonische Familienleben der drei begeistert natürlich auch die Community. "Es ist so schön, Euch so glücklich zu sehen" oder "Süß! Ihr passt super zusammen zu dritt. So liebevolle nette Menschen, ihr beiden", heißt es da unter anderem zwischen vielen Herzen und verliebten Emojis in der Kommentarspalte.