Christina Hänni und ihr Ehemann Luca verkünden bittere Auszeit: "Tut uns leid!"

Zuletzt machte die Profitänzerin in ihren Instagram-Storys aber auch keinen Hehl daraus, dass sie mit genau dieser Situation so manches Mal maßlos überfordert gewesen ist. Auch die Babysitter-Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Als Grund nennt der frühere " DSDS "-Gewinner die diversen beruflichen Verpflichtungen. Er sei gerade erst von Projekten aus München und Köln zurückgekommen. Christina habe in dieser Zeit alleine auf die Kleine aufgepasst und ihm so den "Rücken freigehalten".

In ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" gewähren die beiden " Let's Dance "-Stars seit knapp einem halben Jahr einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens als Neu-Eltern. Seit der Geburt Mitte Juni bestimmt nämlich ihre Tochter den Alltag.

Die 34-jährige Profitänzerin und ihr Ehemann Luca (30) lernten sich im Rahmen der RTL-Show "Let's Dance" kennen und lieben. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

"Wir haben auch heute niemanden gefunden, der auf die Kleine aufpasst", lässt Luca die Community wissen. Deshalb lag ihr Baby auch zwischen den beiden, als sie ihre nur rund fünf Minuten kurze Podcast-Folge produzierten.

Die frischgebackenen Eltern scheinen derzeit in der Tat auf dem Zahnfleisch zu gehen. Entschuldigend merkt der Schlagersänger noch an: "Es ist einfach gerade ein bisschen zu viel, muss man sagen."

Seine Ehefrau sieht das ganz genauso. "Wir ziehen da gerade ein bisschen die Handbremse", ergänzt Christina. Darum hätten sie beschlossen, sich "eine kleine Verschnaufpause" beim Podcast zu gönnen.

Insgesamt sollen drei Folgen ausfallen. In dieser Zeit stehen andere Projekte im Fokus. So nimmt die 34-Jährige etwa an der neuen RTL-Show "Eltons 12" teil. Kurz vor Weihnachten wollen sie und Luca dann mit ihrem Podcast zurückkehren.