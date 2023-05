Dr. Wimmer erklärt: So viel Wasser solltet Ihr am Tag trinken!

Hamburg - Viel zu oft erwischen wir uns dabei: Wir haben mal wieder zu wenig Wasser getrunken - dabei es ist es so wichtig für unseren Körper! Denn Wasser ist nicht nur ein Beauty-Geheimnis, sondern auch an nahezu allen Körperfunktionen beteiligt.

Zudem dient Wasser als Kühlmittel für den Körper. Wenn zum Beispiel beim Sport oder bei einem Infekt die Körpertemperatur steigt, fangen wir an zu schwitzen. Der Schweiß, der auf der Haut verdunstet, kühlt den Körper runter und schützt ihn so vor einer Überhitzung.

Wer viel Wasser trinkt, tut auch der Haut etwas Gutes. Sie wird besser durchblutet, mit mehr Sauerstoff versorgt und so der Hautstoffwechsel angekurbelt. Auch der Teint wirkt ebenmäßiger.

"Wasser ist eines der Hauptbestandteile unserer Zellen und wird für den Aufbau und die Erneuerung von Zellen benötigt. Ohne Wasser könnte unser Körper also keine Zellen mehr reparieren oder produzieren", so der Mediziner.

Welche das sind, erklärt Dr. Johannes Wimmer (39) in seinem neuen Video auf Instagram .

Etwa 1,5 Liter Flüssigkeit sollten wir am Tag aufnehmen. © Screenshot: Instagram/doktorjohanneswimmer

Ein Erwachsener Mensch verliert etwa 2-3 Liter Körperflüssigkeit pro Tag. Ohne einen gewissen Nachschub an Wasser kann der Körper also irgendwann nicht mehr funktionieren. "Ohne Flüssigkeit können wir ungefähr drei Tage überleben", macht der TV-Arzt deutlich.

Doch wie viel Wasser müssen wir trinken?

Erwachsen benötigen etwa 30-40 Milligramm Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht. Wer 70 Kilogramm wiegt, sollte seinem Körper also 2,8 Liter Flüssigkeit zuführen. Einen Teil davon nehmen wir über die Nahrung auf. Empfohlen werden also 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag durch Wasser oder ungesüßten Tee aufzunehmen.

So schafft ihr es, ausreichend zu trinken: