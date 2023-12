Dr. Wimmer erinnert an seine Tochter (†): "Schmerz ist kaum in Worte zu fassen"

Dazu verfasste er emotionale Zeilen: "Heute vor drei Jahren haben wir unsere geliebte Tochter hier auf ihrem letzten Weg begleitet. Ich erinnere mich an jeden Schritt auf diesem Weg, daran wie die Luft winterlich kalt gerochen hat, wie tief die Sonne stand und wie still es war."

Nun ist es schon drei Jahre her, dass er und seine Frau ihr Kind beerdigen mussten. Im Gedenken an seine verstorbene Tochter teilte der TV-Arzt ein Bild auf Instagram , auf dem er mit seinem Hund und seiner zweiten Tochter den verschneiten Friedhof entlangläuft.

Mit seiner zweiten Tochter geht der TV-Arzt zum Grab von Maximilia. © Instagram/doktorjohanneswimmer

Trotzdem habe er auch an diesen schweren Tagen einen Grund zum Lächeln: seine zweite Tochter, die im August 2021 geboren wurde.

"Wir haben den Abschied von ihrer Schwester so schön und bewusst gestaltet (...) In einem Moment im Leben, dessen Schmerz kaum in Worte zu fassen ist, haben wir es geschafft schöne Momente zu erschaffen, an die wir uns mit warmer Wehmut erinnern."

Das wünsche er auch seinen Followern: "Das kleine bisschen Kraft, obwohl alle Kraft verflogen scheint, auch in größtem Schmerz innezuhalten und zu sagen, diesen Moment mache ich schön und dann kann ihn mir niemand mehr nehmen."