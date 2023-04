Dr. Wimmer erklärt: Daran erkennt Ihr ein Burnout!

Hamburg - Bist Du nur platt oder leidest Du schon unter einem Burnout? Der Unterschied ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen.

Dr. Johannes Wimmer (39) warnt vor den Folgen eines Burnouts. © Fotomontage: Instagram/doktorjohanneswimmer

Woran Du erkennst, ob Du bereits unter einem Burnout leidest, erklärt Dr. Johannes Wimmer (39) in seinem neuen Video auf Instagram.

Während zu viel Stress schnell mal zu einer vorübergehenden Erschöpfung führt, von der man sich aber wieder erholt, sobald Ruhe eingekehrt ist, ist ein Burnout von langer Dauer.

Bei einem Burnout ist man, wie der Name schon sagt, ausgebrannt. "Burnout ist ein chronischer Erschöpfungszustand, bei dem die Erschöpfung so krass ist, dass du da nicht mit einer Nacht oder am Wochenende wieder regenerierst", fasst der Mediziner zusammen.

Auslöser können dauerhafter privater oder beruflicher Stress, ein zu hohes Arbeitspensum, ständiger Zeitdruck, immer wiederkehrende Konflikte mit anderen Menschen oder zu viel Verantwortung in verschiedenen Lebensbereichen sein.

Auf die Überlastung reagiert der Körper dann folgendermaßen:

Niedergeschlagenheit

emotionale Distanz von der Tätigkeit

Frustration

verringerte Leistungsfähigkeit

Lustlosigkeit

Konzentrationsprobleme

unendliche Erschöpfung, emotional und körperlich

Schwächung des Immunsystems

Schlafstörungen

sexuelle Probleme

Herzklopfen

Kopfschmerzen

Verdauungsstörungen

Schwindel

Rückenschmerzen

Atemprobleme

Die Beschwerden können sich dabei bei jedem Menschen unterschiedlich äußern. Der Prozess von einer normalen Erschöpfung bis hin zu einem Burnout setzt dabei schleichend ein. Man sollte also früh genug handeln und einen Arzt aufsuchen, bevor es zu spät ist.