Dr. Wimmer erklärt: Das passiert bei "Atherosklerose" in Deinem Körper!

Hamburg – Atherosklerose, besser bekannt als Gefäßverkalkung, ist eine ernst zu nehmende Erkrankung. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn die Gefäße verkalken und warum ist das so gefährlich?

"Dann läuft es ganz schlecht", macht der 38-Jährige deutlich. In diesem Fall kann es nämlich zu einem Gefäßverschluss kommen. Die Folge sind dann ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall.

Noch schlimmer wird es jedoch, wenn die Plugs aufreißen "wie bei einer Mini-Verletzung", so Dr. Wimmer. Denn wenn sich dann Blutplättchen an der brüchigen Stelle ablagern, kann sich ein Blutgerinnsel bilden, ein sogenannter Thrombus.

Durch diese "Plugs" kann das Blut nicht mehr ungehindert durch die Gefäße strömen. Es muss also immer mehr Druck aufgebaut werden, damit das Blut dort ankommt, wo es hin soll.

Wie der Mediziner anhand einer Klopapierrolle und einer Dose mit Sprühsahne veranschaulicht, setzen sich im Laufe unseres Lebens in den Gefäßen Blutbestandteile, wie Kalk, Fett und alles Mögliche im Bindegewebe ab. Diese Bestandteile bilden die sogenannten "Plugs".

Darüber klärt TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (38) in seinem neuen Video auf Instagram auf.

Was können wir also tun, um unsere "Rohre" so gut wie möglich sauber zu halten und das Risiko für eine Gefäßverkalkung zu minimieren?

Der Schlüssel ist eine gesunde Lebensweise, dazu gehört:

1. eine ausgewogene Ernährung

2. ein gesundes Körpergewicht

3. ein regelmäßiger Check-up der Blutwerte (zum Beispiel Blutzucker und Blutfettwerte).

4. mit dem Rauchen aufhören

5. wenig bis gar kein Alkohol.