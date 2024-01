TV-Arzt Wimmer entdeckt Tangas im Wäschebeutel: Wenn ich damit nach Hause komme!

Er verstaute also seine Stiefel in dem Beutel und dachte sich offenbar nichts weiter dabei. Bis, ja bis er das Schuhwerk wieder auspackte und etwas "Farbiges" am Boden der Tasche entdeckte.

Johannes Wimmer (40) hat die Badehose gegen eine Reithose getauscht. © Screenshots/Instagram/doktorjohanneswimmer

Der Doktor zierte sich jedenfalls nicht vor den Schlüpfern und hielt sie für seine Instagram-Follower amüsiert in seine Handykamera. "Junge, wenn ich damit nach Hause komme, da ist aber was los", scherzte er mit empörter Stimme.

Glücklicherweise ist ihm der zusätzliche Inhalt des umfunktionierten Wäschebeutels noch vorher ins Auge gefallen. Seine Frau wäre vermutlich zumindest verdutzt gewesen.

Warum das Hotel ihm keinen neuen Wäschesack zur Verfügung gestellt hatte, steht auf einem anderen Blatt.

Bevor der Arzt ungeplant nach Kitzbühel reiste, lag er mit seiner kleinen Familie noch am Strand und genoss die Sonne.

"Unverhofft kommt oft", so der 40-Jährige. Da er sowieso immer mit Reitklamotten reise, konnte er so spontan für seinen Kumpel im Schnee einspringen. Sonst wäre nämlich das ganze Team ausgefallen, so Wimmer. Ein Glück, dass es nicht so weit kommen musste.