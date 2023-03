Dr. Wimmer erklärt PMS: An diesen Symptomen erkennt Ihr es!

Hamburg - Die Tage vor der Regelblutung sind für viele Frauen eine echte Zerreißprobe. Sie leiden unter heftigen Beschwerden und fühlen sich oft tagelang wie "ausgeknockt". In diesem Fall spricht man von PMS (prämenstruelles Syndrom).

Dr. Johannes Wimmer (38) erklärt die Symptome von PMS. © Screenshot/Instagram, doktorjohanneswimmer

Wie Dr. Johannes Wimmer (38) in seinem neuen Video auf Instagram erklärt, treten die Beschwerden etwa 14 Tage vor dem Einsetzen der Menstruation auf, also in der zweiten Zyklushälfte.

PMS kann bei den Betroffenen viele psychische und körperliche Symptome hervorrufen.

Zu den körperlichen Beschwerden gehören:

Unterleibsschmerzen

Rückenschmerzen

Spannungsgefühle in der Brust

Kreislaufprobleme

unreine Haut

Heißhungerattacken

Wassereinlagerungen

Gewichtszunahme

Verdauungsstörungen

Kopfschmerzen

Schlafstörungen

Psychische Symptome können sein:

Konzentrationsstörungen

Lustlosigkeit

Erschöpfung

Stimmungsschwankungen

Wie Ihr seht, die Liste ist lang. Die Symptome können sich dabei bei jedem unterschiedlich bemerkbar machen, auch in ihrer Intensität. "Manche Frauen habe eine eher milde Form des PMS, während andere eine schwere Form haben", macht der Mediziner deutlich.