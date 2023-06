Dr. Wimmer über "Freizeititis": Darum werden wir immer im Urlaub krank

Hamburg - Wer kennt es nicht? Nach ein paar harten Arbeitswochen tretet Ihr endlich Euren wohlverdienten Urlaub an - und liegt erstmal direkt flach, weil Ihr krank seid.

Die wohl wahrscheinlichste Erklärung ist jedoch, dass unser Immunsystem in stressigen Zeiten auf Hochtouren läuft und runterfährt, sobald wir uns entspannen. Krankheitserreger können sich somit nahezu ungehindert breitmachen.

"Eine zweite Idee sagt, dass Du ein schlechtes Gewissen hast, weil Du Urlaub machst und sich das auf Deinen Körper überträgt", so Wimmer.

Für dieses Phänomen gibt es einen bestimmten Namen, wie Dr. Johannes Wimmer (40) in einem seiner Videos erklärt. "Wenn die Nase anfängt zu laufen und der Kopf dröhnt, sobald die beruflichen und alltäglichen Belastungen nachlassen, leidet Ihr unter dem Phänomen der sogenannten Leisure Sickness", so der TV-Arzt.

Der TV-Arzt achtet auch außerhalb des Urlaubs auf ausreichend Entspannung. © Instagram/doktorjohanneswimmer

Wie der Mediziner betont, lautet der Schlüssel: "Nur, wenn Du es auch im Alltag schaffst, Dich um Dich selbst zu kümmern, kannst Du Dein Stresslevel auf Dauer reduzieren."

Das gelingt mit folgenden Tipps:

1. Versuche, in Deine Alltagsroutine etwa 3-4 Mal die Woche eine "Me Time" einzuplanen, in der Du nur Dinge tust, die Dich entspannen.

2. Ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung.

3. Setze Dich selbst nicht unter Druck, indem Du bereits am letzten Arbeitstag darüber nachdenkst, was Du als Erstes erledigen musst.

4. Gönne Dir den ersten Urlaubstag zu Hause.

5. Packe Dir Deinen Urlaub nicht zu voll mit Aktivitäten.

6. Mache den Urlaub, der Dir guttut.

7. Starte sanft in den Urlaub! Schlaf Dich erstmal aus, iss etwas Gutes, komm erstmal runter.