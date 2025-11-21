Seine Tochter verstarb vor fünf Jahren: TV-Arzt mit emotionalem Post
Hamburg - Dieser Tag ist kein einfacher! Vor fünf Jahren verlor TV-Arzt und Moderator Johannes Wimmer (42) seine nur neun Monate alte Tochter Maximilia. In einem emotionalen Post blickt er zurück.
Nur wenige Monate nach der Geburt war Wimmer an die Öffentlichkeit gegangen und hatte erklärt, dass seine kleine Tochter an einem aggressiven Hirntumor leide und nur noch wenige Monate zu leben habe.
Kurz vor ihrem Tod am 21. November 2020 hatte die Familie Maximilia mit nach Hause genommen, wo sie am Morgen ihre Reise über die Regenbogentreppe angetreten hatte.
"Die Seele vergisst nicht, sie erinnert sich, weil das Licht so ist, die Luft so riecht und der Blick aus dem Fenster der gleiche ist wie in dem Moment, als es geschah", begann der 42-Jährige einen Instagram-Beitrag, der auf diesen schmerzhaften Tag zurückblickte. "Vor fünf Jahren verstarb unsere kleine Tochter in den frühen Morgenstunden in unseren Armen."
Der Tod der Kleinen war absehbar, der Weg dorthin schwer. Wimmer und seine Frau, die nur kurz zuvor noch geheiratet hatten, merkten, dass die gemeinsame Zeit mit Maximilia "auf dieser Welt nur geliehen war und bald enden würde".
Johannes Wimmer teilt emotionalen Beitrag auf Instagram
Johannes Wimmer wurde nach dem Tod seiner Tochter noch einmal Vater
Nach Monaten auf der Intensivstation der Kinderonkologie im UKE hatten die Eltern ihre Tochter für ihre letzte Reise mit nach Hause nehmen dürfen. "Einige Wochen zuvor nahmen wir das zauberhafte kleine Mädchen in der Uniklinik auf den Arm und gingen durch die Eingangstür, die wir Wochen zuvor mit so viel Hoffnung betreten hatten. Hier konnte man nichts mehr für uns tun", so der Mediziner weiter.
Zu Hause versuchten sie, gemeinsam jeden schönen Moment zu genießen, auch wenn die Umstände schwer waren.
Mittlerweile sind Wimmer und seine Frau wieder Eltern einer Tochter (4) geworden. "Heute ist es zauberhaft, ihre jüngere Schwester wachsen zu sehen, auch wenn es an diesem Tag eine schmerzhafte Freude ist", gestand der 42-Jährige, der einen anderen Blick aufs Leben hat.
"Wir leben nun anders, einen neuen Rhythmus, schätzen das Glück des Augenblickes und reisen ab und zu der Sonne hinterher, wenn es in der Heimat für das Herz zu dunkel wird."
Vor allem die Worte "Geh den Weg den Deinen, Trete die Spuren in den Sand, auch wenn der Wind sie verweht" halfen ihm dabei, denn "manchmal zählen die ganz kleinen Fußabdrücke doppelt".
