Dramatische Begegnung mit dem Tod: Musste Madonna wiederbelebt werden?

New York - Vor 40 Jahren - am 27. Juli 1983 - veröffentlichte Madonna ihr erstes Album: "Madonna" verkaufte sich weltweit über 16 Millionen Mal. Mit ihrer "The Celebration Tour", die am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen sollte, wollte die Queen of Pop gemeinsam mit ihren Fans ihre mehr als vier Jahrzehnte dauernde Karriere feiern. Doch nach gesundheitlichen Problemen liegen die Auftritte vorerst auf Eis. Der Künstlerin gehe es inzwischen besser, doch neue Details enthüllen, wie dramatisch es um die 64-Jährige wirklich stand.