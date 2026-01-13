Dreh mit unfertigem Skript: Neue Doku enthüllt Drama rund um "Stranger Things"

USA - Nach knapp zehn Jahren fand die Erfolgsserie " Stranger Things " ein Ende. Doch viele Fans sind mit dem Serien-Aus nicht zufrieden - die dazu erschienene Dokumentation sorgt nun für neuen Gesprächsstoff. Denn wie darin enthüllt wurde, war lange Zeit nicht klar, wie die Serie enden sollte.

Matt (l.) und Ross Duffer (beide 41) mussten in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken. © -/Netflix/dpa

Seit Montag ist die Doku "Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5" auf Netflix verfügbar - sie zeigt unter anderem, wie chaotisch es am Set teilweise zuging.

So hatten die beiden Serienschöpfer und Regisseure Matt und Ross Duffer (beide 41) bereits Szenen der finalen Episode gedreht, obwohl das Drehbuch zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig fertiggestellt war!

Zwar wussten die Brüder laut Forbes bereits, wie das Ende für die Hauptcharaktere wie Mike, Eleven, Will und Co. aussehen sollte, doch der klare Weg dorthin fehlte.

Viele Fans zeigten sich von diesen Enthüllungen in den sozialen Medien schockiert. Schon das Serienfinale selbst hatte für großes Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Zuschauer kritisierten Ungereimtheiten sowie zu viele offene Fragen und Handlungsstränge, die nicht aufgeklärt wurden.

Einige konnten kaum glauben, dass es sich dabei tatsächlich um das endgültige Ende der Serie handelte. Kurz darauf entstanden Gerüchte, es könne noch eine geheime neunte Folge geben - diese erwiesen sich jedoch schnell als haltlos.