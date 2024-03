"Purple Disco Machine": MDR-Doku gibt exklusive Einblicke in sein DJ-Leben

Die Musik von Tino Piontek (44) ist mittlerweile weltweit bekannt. © MDR/ Fiona Garden

Gerade erst im vergangenen Jahr schaffte es Tino Piontek (44), wie er mit bürgerlichen Namen heißt, einen Grammy zu gewinnen.



Es war seine erste Nominierung beim größten Musikpreis der Welt und direkt konnte er mit seinem Hit-Remix zu "About Damn Time" von Lizzo (35) den Preis in der Kategorie "Best Remix Recording" abräumen.

Aber viele Leute wissen gar nicht, wer da eigentlich hinter der von Millionen gefeierten Musik steckt.

Der MDR veröffentlichte jetzt eine Doku mit exklusiven Einblicken in das Leben des Weltstars. Ein Kamerateam begleitete ihn dazu unter anderem zu einem Auftritt in seiner Heimatstadt Dresden und einem Konzert in der Weltmetropole New York.

Er erzählt, warum er trotz weltweiten Erfolgs bis heute in seiner Heimat geblieben ist, wie er dahin gekommen ist, wo er heute steht, und zeigt Einblicke in sein Studio-Leben.

Außerdem spricht die Sängerin von "Sophie and the Giants" über ihre Zusammenarbeit mit dem Erfolgs-DJ und sein langer Begleiter, Produzent Mousse T., erklärt, was das Besondere an seiner Musik ist.

Zu sehen ist die Doku bereits jetzt in der ARD-Mediathek oder im MDR-Fernsehen am Donnerstag um 22.55 Uhr.