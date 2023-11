Drogen-Rückfall? Neue Details zum Tod von Matthew Perry

Matthew Perry (†54) kämpfte jahrelang gegen seine Alkohol- und Drogensucht. © Brian Ach/Invision/AP/dpa

Diesen Verdacht hat die Ex-Freundin des Serien-Lieblings, Kayti Edwards (47), die 2006 für mehrere Monate mit Perry liiert war und später seine Assistentin wurde.

"Es gibt so viele Dinge, die für mich nicht zusammenpassen", sagte die 47-Jährige gegenüber der britischen Zeitung The Sun mit Blick auf den plötzlichen Tod ihres Ex-Partners, der Ende Oktober in seinem Whirlpool ertrunken sein soll.



"Ich kenne Matthew und weiß, dass er nicht einfach ertrunken wäre", erklärte Edwards und stellte die Vermutung auf, dass der Schauspieler, der fast sein ganzes Leben lang mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte, vor seinem Tod möglicherweise einen Rückfall erlitten haben könnte.

"Ich glaube, er hat in der Woche davor vielleicht Tabletten genommen", mutmaßte das frühere Model und führte seine Theorie auf verschiedene Anzeichen zurück.

So sei der 54-Jährige vor seinem Tod besonders aktiv auf Instagram gewesen und habe häufig Posts abgesetzt, was untypisch für ihn gewesen sei, erklärte Kayti und spielte dabei vor allem auf seinen letzten Beitrag auf der Social-Media-Plattform an.

Das Foto, das den Sitcom-Star in seinem Jacuzzi zeigt, wo er wenige Tage später tot aufgefunden wurde, hatte er mit den Worten "Ich bin Mattman" kommentiert - einem Spitznamen, den Perry sich nur gegeben habe, wenn er high gewesen sei.



"Mattman", eine Kombination aus seinem Vornamen und dem Superhelden Batman, habe Matthew sich immer genannt, "wenn er nicht nüchtern war und er sich unbesiegbar fühlte".