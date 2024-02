Dschungelcamp-Finalistin Leyla sagt "danke" an speziellen Freund

Frankfurt am Main - Im berüchtigten RTL-Dschungelcamp schaffte es Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27) bis ins Finale . Nun plant sei ein neues, privates Projekt. Am gestrigen Montagabend bat sie deshalb ihre rund 523.000 Instagram-Follower um Rat.

"Ich brauche Eure Hilfe", sagt die Halbtunesierin aus Frankfurt am Main zu Beginn einer Instagram-Story. Sie sei "die ganze Zeit am Struggeln", denn sie wolle "Lucca eine Überraschung machen".

Mit einer Instagram-Story sagte Leyla Lahouar (27) öffentlich "danke" an ihren engen Freund Lucca Brand. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Aber ich will ihm trotzdem einfach was geben, dass er weiß, dass ich so dankbar bin", geht das Statement von Leyla Lahouar weiter.

So habe sie etwa an eine Urlaubsreise gedacht. "Aber wenn ja, wohin? Oder irgendwie was anderes", legt die Frankfurterin ihre Gedanken dar und bittet ihre Follower konkret um Ideen und Vorschläge.

"Er hat das wirklich so toll gemacht", kommt die Reality-Darstellerin dann wieder Lucca Brand zu sprechen. "Ich glaube, ohne ihn wäre das eine oder andere Mal meine kleine Welt untergegangen."

Damit sprach Leyla insbesondere den Umstand an, dass der Fotograf während der Zeit, die sie im Dschungelcamp war, ihre Social-Media-Kanäle betreute und in ihrem Sinne Storys und Einträge veröffentlichte.

"Er hat einfach alles, alles gerockt, was man nur rocken kann, er hat das hier so schön alles auch mit Euch gemacht, deswegen: Lucca, I love you, danke für alles", sagt die Frankfurterin zum Abschluss und wirft einen Kuss in die Kamera.