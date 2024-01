Dschungelcamp: Ist Leyla die Erste, die abbricht? "Mach' mir echt Sorgen"

Frankfurt am Main/Australien - Die am gestrigen Freitag ausgestrahlte erste Folge des RTL-Dschungelcamps ließ deutlich erkennen, dass Kandidatin Leyla Lahouar sehr zu kämpfen hatte - es ging der 27-jährigen Halbtunesierin aus Frankfurt am Main erkennbar schlecht.

In großer Angst klammerte sich Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar (27) im Helikopter an den neben ihr sitzenden David Odonkor (39). © RTL

Schon der Flug mit dem Helikopter in Richtung Dschungelcamp setzte der Kandidatin offensichtlich sehr zu. In der Episode war klar zu sehen, dass sie sich in großer Angst an den neben ihr sitzenden David Odonkor (39) klammerte.

Im Camp angekommen, brach die Frankfurterin dann in Tränen aus. "Ich bin irgendwie ein bisschen verstört", gestand Leyla gegenüber der 47-jährigen Cora Schumacher ein, die sich um die Weinende kümmerte und sie in die Arme nahm.

"Ich hab' einfach ein bisschen Paranoia", sagte Leyla in der Szene ebenfalls. Ihre Bedenken waren nicht unbegründet, wie sich später bei der ersten Ekelprüfung zeigen sollte.

Die 27-Jährige kam zusammen mit dem Influencer Twenty4Tim (23) als letzte an die Reihe - und schon die vorangegangenen Prüfungen der anderen Kandidatinnen und Kandidaten hatten ihr nur vom Zusehen stark zugesetzt.

Leyla sollte ein Mus verspeisen, das einen extrem übel riechenden fermentierten Fisch enthielt und scheiterte daran. Vor laufender Kamera wurde die Dschungelcamp-Kandidatin vor Ekel geschüttelt.