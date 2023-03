DSDS-Sternchen Jill Lange stürzt von Schaukel, Fans feiern ihre Reaktion

Phuket (Thailand)/Römerstein – Drei, zwei, eins ... Absturz! DSDS-Kandidatin Jill Lange (22) hat im Thailand-Urlaub eine fiese Bruchlandung hingelegt. Ihr Freund Lars Maucher (26) sah alles mit an und reagierte sofort - allerdings nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde.

Jill Lange (22) befindet sich mit ihrem Freund Lars Maucher (26) im Liebesurlaub auf Thailand. © Instagram/Jill Lange

Das Reality-TV-Pärchen genießt zurzeit Palmen, Strand und Sonne satt auf der thailändischen Trauminsel Phuket. Noch wenige Tagen lassen die beiden hier die Seele baumeln, bevor es mit dem Flieger zurück nach Deutschland geht.

Auf Instagram gewähren die ehemaligen "Ex on the Beach"-Kandidaten, denen zusammengerechnet rund 300.000 User folgen, zahlreiche Einblicke in ihren Liebesurlaub.

Neben Bikini-Fotos, auf denen sie Kokosnuss-schlürfend am Strand entspannt, teilte Jill zuletzt auch ein kurzes Video, das es in sich hat.

Darin sitzt die Badenixe auf einer Schaukel und schwingt noch recht zaghaft vor und zurück. Dann passiert es!

Wie aus dem Nichts löst sich eines der tragenden Seile und der Holzsitz gibt nach unten. Sichtlich erschrocken krallt sich Jill an dem anderen Seil fest, kann jedoch nicht verhindern, dass sie rund 30 Zentimeter tief in den Sand plumpst.

Und Lars? Der bricht - anstatt seiner Freundin nach der möglicherweise schmerzhaften Bruchlandung wieder auf die Beine zu helfen - in schallendes Gelächter aus!