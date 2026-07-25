"Unseriös": Deutsche Bahn kontert Kritik in ZDF-Doku mit Dunja Hayali
Berlin/Mainz - Die heftige Kritik an der Deutschen Bahn, die die Journalistin Dunja Hayali (52) in ihrer am Dienstag im ZDF ausgestrahlten Doku-Reihe "Am Puls" geäußert hat, wird vom Unternehmen vehement zurückgewiesen.
In dem Film warf Hayali der Bahn neben mangelnder Pünktlichkeit auch fehlende Sicherheit, eine stark veraltete technische Infrastruktur und Fehler bei der Sanierung des Schienennetzes vor. Das basiere in weiten Teilen rein auf Behauptungen und Meinungen, teilte die Bahn auf ihrer Webseite mit.
So sei ein "Zerrbild" für die Zuschauerinnen und Zuschauer entstanden. "Der Film wird damit weder der aktuellen Entwicklung bei der Deutschen Bahn noch den mehr als 200.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern gerecht, die jeden Tag den Verkehr am Laufen halten", heißt es.
Zudem werden einige Aussagen relativiert, die Hayali in der Doku tätigte. So wurde die Pünktlichkeit der DB mit der Bahn im Nachbarland Belgien verglichen. Dort liege sie bei 92 Prozent, in Deutschland lediglich bei 60 Prozent.
Deutsche Bahn: "Dunja Hayali vergleicht Äpfel mit Birnen"
Hier würden "Apfel mit Birnen" verglichen, lautet die Kritik. Zum einen sei das belgische Schienennetz gerade mal ein Fünftel so groß wie das deutsche. Zum anderen flösse in die Statistik aus Belgien der komplette Personenverkehr ein.
Die 60 Prozent in Deutschland beträfen aber nur den Fernverkehr, im Nahverkehr liege die Pünktlichkeit bei 88,7 Prozent. Insgesamt habe dies dazu geführt, dass die Pünktlichkeit des Personenverkehrs in Deutschland 2025 bei 88 Prozent gelegen hat - also nur geringfügig schlechter als in Belgien.
Auch die Behauptungen zur veralteten Technik der Bahn und dass man in der Digitalisierung hinterherhinke, stimme so nicht. Beispielsweise werde in der Doku behauptet, die DB verfüge über kein einziges digitales Stellwerk.
"Bereits 2018 wurde das erste digitale Stellwerk in Annaberg-Buchholz in Betrieb genommen. Aktuell hat die DB bereits drei digitale Stellwerke in Betrieb und über 20 Stellwerke, die verschiedene Elemente von digitalen Stellwerken im Echtbetrieb haben", so die Bahn. Dies habe keine andere Bahn in Europa.
Die Doku "Am Puls mit Dunja Hayali - Unsere Bahn: geliebt, verflucht - gefährlich" ist weiterhin auf "ZDF.de" als Stream verfügbar.
Titelfoto: ZDF/Felix Korfmann