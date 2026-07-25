"Unseriös": Deutsche Bahn kontert Kritik in ZDF-Doku mit Dunja Hayali

In ihrer Doku-Reihe "Am Puls" hatte die Journalistin Dunja Hayali (52) scharfe Kritik an der Deutschen Bahn geäußert. © ZDF/Felix Korfmann

In dem Film warf Hayali der Bahn neben mangelnder Pünktlichkeit auch fehlende Sicherheit, eine stark veraltete technische Infrastruktur und Fehler bei der Sanierung des Schienennetzes vor. Das basiere in weiten Teilen rein auf Behauptungen und Meinungen, teilte die Bahn auf ihrer Webseite mit.

So sei ein "Zerrbild" für die Zuschauerinnen und Zuschauer entstanden. "Der Film wird damit weder der aktuellen Entwicklung bei der Deutschen Bahn noch den mehr als 200.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern gerecht, die jeden Tag den Verkehr am Laufen halten", heißt es.

Zudem werden einige Aussagen relativiert, die Hayali in der Doku tätigte. So wurde die Pünktlichkeit der DB mit der Bahn im Nachbarland Belgien verglichen. Dort liege sie bei 92 Prozent, in Deutschland lediglich bei 60 Prozent.