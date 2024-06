"Echt räudig": Janine Kunze mit sorgenvollem Gesundheits-Update!

Köln - Sorge um Moderatorin und Schauspielerin Janine Kunze (50). Die Kölnerin zeigte am Sonntag auf Instagram ihren Followern, warum sie nicht wie geplant am ZDF-Fernsehgarten teilnehmen konnte.

Die Kölner Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze (50) hat aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Screenshot/Instagram/janinekunzeofficial

"Die letzte Woche war trotz einiger toller Momente echt räudig!", sagt Janine in dem Post, der ihre Fans mit Sorgen zurücklässt.

Auf dem Foto in ihrer Instagram-Story liegt die 50-Jährige im Bett, sichtlich mitgenommen und offenbar schlafend mit einem Tropf, der ihr Flüssigkeit zuführt.

Was genau passiert ist, lässt sie in der Mitteilung noch offen, will das Geheimnis aber wohl bald lüften.

"Sorry, aber das erfahrt ihr, wenn die dazugehörige Sendung on air geht", schreibt Janine. Gemeint ist wohl das RTL-Magazin Punkt 12, dass sie kurz zuvor in ihrer Story genannt hat.

Eigentlich sollte Janine Kunze am Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten auftreten. Dort konnte sie allerdings wegen "Krankheit" nicht dabei sein. Das Team der beliebten Sendung schickte daraufhin kurzerhand Genesungswünsche an die Kölnerin raus.