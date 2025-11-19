Erst Sieg, dann Trennung: "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Edda Pilz über ihr Liebeschaos

Berlin - Edda Pilz (24) spricht im aktuellen "trashkurs"-Interview über die Trennung von Michael Klotz (27), ihre emotionale Abhängigkeit und den Moment, in dem sie beschloss, was zu ändern.

Edda Pilz (24) kann sich anscheinend nur bedingt über den Sieg im Sommerhaus freuen. © Screenshot/YouTube/trashkurs

Reality-Shows liefern aktuell jede Menge Einblicke in toxische Beziehungen. Im trashkurs-Interview reden die Stars schonungslos über ihr Liebesleben - so auch "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Edda Pilz (24).

Gemeinsam mit Michael Klotz (27) gewann sie die aktuelle Staffel, privat trennten sich die beiden jedoch bereits.

Edda erzählt im Gespräch mit Host Martin, dass die Stimmung schon vor den Dreharbeiten schlecht war.

Inzwischen sei ihr bewusst, dass sie "von Anfang an hätte rennen sollen". Zumal ihr schon früh klar gewesen sei, dass vieles in der Beziehung nicht stimmte und sich die erste Red Flag schon beim ersten Date zeigte, zu dem Micha betrunken erschienen sein soll.

Die 24-Jährige erklärt zudem, dass sie in einer emotionalen Abhängigkeit gewesen sei und "viel durchgehen lassen" habe. Grund dafür sei ihre fehlende Erfahrung mit Beziehungen. Dass ihre Tränen von Internet-Hatern als reine Strategie abgestempelt würden, würde sie zusätzlich belasten.