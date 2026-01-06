Sexy Bilder-Rache am Ex? Samira Yavuz zieht vor Dschungelcamp für Playboy blank
München - Ist es die Rache am Ex? Oder ein Statement für ihr neue Freiheit? Die Aussagen von Influencerin Samira Yavuz (32) erlauben einiges an Spekulationen. Aber vor allem erlauben sie einen sehr erotischen Blick auf den Reality-TV-Star aus Oberbayern.
Bevor sie für die 19. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in den Dschungel geht, lässt sie im Playboy die Hüllen fallen.
Eines steht auf jeden Fall fest: Es soll eine klare Botschaft an ihren Ex-Partner gesendet werden, den sie 2021 in der Dating-Show "Bachelor in Paradise" kennenlernte.
"Natürlich sind die Playboy-Bilder ein Statement", sagt Coverstar Samira Yavuz in der deutschen Ausgabe des aktuellen Playboys. "Ich denke mir: Jetzt erst recht."
Gemeinsam mit dem gebürtigen Regensburger Serkan Yavuz (32) hat sie zwei Töchter. Allerdings leben die beiden nun getrennt, nachdem Anfang 2025 bekannt wurde, dass er nicht nur mit seiner Frau intim auf Tuchfühlung ging.
"Für ihn wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, eine absolute Katastrophe", erklärt Samira im Interview mit dem Playboy.
Da er allerdings für sich selbst völlig andere moralische Standards anzusetzen scheint, möchte sie um so offensiver zeigen, dass sie "diese Belastung" nun los sei.
Im Dschungel wartet eine der Frauen, mit der Samiras Ex fremdging
Das Angebot des Männermagazins erschien ihr laut eigener Aussage wie ein Zeichen, als es nach der Trennung herein flatterte. Und so ganz unangenehm sei ihr der Gedanke auch nicht, wenn er die Bilder zu sehen bekommt und sich denkt: "Das habe ich ziehen lassen?", gesteht sie.
Der Weg in den Dschungel wird für sie eine ganz besondere Herausforderung – denn dort wird sie auf die griechische Reality-TV-Teilnehmerin Eva Benetatou (33) treffen. Und sie ist eine der Frauen, mit der ihr Ex sie betrogen hatte.
Auf die Frage, ob sie die Zuschauer hier eine Versöhnung der beiden erwarten dürfen, lehnt sie ganz klar ab: "Auf keinen Fall. Vertragen setzt voraus, dass es Streit oder eine Auseinandersetzung gab – in der Nummer, die die beiden abgezogen haben, trage ich keine Mitverantwortung. Ich werde sie im Camp tolerieren."
Sie wolle Benetatou jedoch respektvoll behandeln und vielleicht sogar ein sachliches Gespräch mit ihr führen. Ob es dazu kommt, sehen wir ab dem 23. Januar täglich um 20.15 Uhr bei RTL – und jederzeit auf RTL+.
Der neue Playboy erscheint an diesem Donnerstag, den 8. Januar. Weitere Motive von Samira Yavuz gibt es exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/samira-yavuz-februar-2026.
Titelfoto: Montage: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Februar 2026 (2)