Sexy Bilder-Rache am Ex? Samira Yavuz zieht vor Dschungelcamp für Playboy blank

München - Ist es die Rache am Ex? Oder ein Statement für ihr neue Freiheit? Die Aussagen von Influencerin Samira Yavuz (32) erlauben einiges an Spekulationen. Aber vor allem erlauben sie einen sehr erotischen Blick auf den Reality-TV-Star aus Oberbayern .

Bevor es für Influencerin Samira Yavuz (32) ab 23. Januar in den RTL-Dschungel geht, lässt sie im Playboy die Hüllen fallen. © Montage: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Februar 2026 (2)

Bevor sie für die 19. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in den Dschungel geht, lässt sie im Playboy die Hüllen fallen.

Eines steht auf jeden Fall fest: Es soll eine klare Botschaft an ihren Ex-Partner gesendet werden, den sie 2021 in der Dating-Show "Bachelor in Paradise" kennenlernte.

"Natürlich sind die Playboy-Bilder ein Statement", sagt Coverstar Samira Yavuz in der deutschen Ausgabe des aktuellen Playboys. "Ich denke mir: Jetzt erst recht."

Gemeinsam mit dem gebürtigen Regensburger Serkan Yavuz (32) hat sie zwei Töchter. Allerdings leben die beiden nun getrennt, nachdem Anfang 2025 bekannt wurde, dass er nicht nur mit seiner Frau intim auf Tuchfühlung ging.

"Für ihn wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, eine absolute Katastrophe", erklärt Samira im Interview mit dem Playboy.

Da er allerdings für sich selbst völlig andere moralische Standards anzusetzen scheint, möchte sie um so offensiver zeigen, dass sie "diese Belastung" nun los sei.