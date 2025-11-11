Damit hätte wohl niemand gerechnet: Ausgerechnet DIESES Paar gewinnt das Sommerhaus!

Bocholt - Die Strapazen haben ein Ende: Im Finale der diesjährigen zehnten Staffel " Sommerhaus der Stars " konnte sich ein unerwartetes Pärchen den Sieg sichern.

Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet die dauer-streitenden Micha (27) und Edda (24) gewinnen das "Sommerhaus"! © RTL

Im finalen Spiel können sich tatsächlich die Streithähne Edda (24) und Micha (27) gegen ihre Kontrahenten Jenny (27) und Marvin (30) durchsetzen und damit die Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Irgendwie ironisch, dass ausgerechnet Micha, der am allerersten "Sommerhaus"-Abend mit einer angezündeten Zigarette für den Verlust der Sonderprämie von 25.000 Euro gesorgt hatte, nun seine eigene Nikotin-Sucht quasi finanziell zu spüren bekommt.

Passend zum Grund-Tenor der ganzen Staffel lauten mitunter die ersten Worte aus Eddas Mund während der Siegerehrung übrigens "Boah, Micha, ich hasse dich!", nachdem er ihr den feierlichen Sekt mit voller Wucht ins Gesicht spritzen ließ.

Bereits vor dem Finale, bei dem die verbliebenen zwei Paare Klötze auf einer Schaukel balancieren müssen, hing der Haussegen allerdings wie immer schief: Während Marvin und Jenny meditierten und sich fokussierten, brüllten sich Edda und Micha erst im Haus, dann im Garten nach allen Regeln der Kunst lautstark an. Am Ende anscheinend die wirksamere Motivations-Methode ...