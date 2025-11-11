Damit hätte wohl niemand gerechnet: Ausgerechnet DIESES Paar gewinnt das Sommerhaus!
Bocholt - Die Strapazen haben ein Ende: Im Finale der diesjährigen zehnten Staffel "Sommerhaus der Stars" konnte sich ein unerwartetes Pärchen den Sieg sichern.
Achtung, Spoiler!
Im finalen Spiel können sich tatsächlich die Streithähne Edda (24) und Micha (27) gegen ihre Kontrahenten Jenny (27) und Marvin (30) durchsetzen und damit die Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.
Irgendwie ironisch, dass ausgerechnet Micha, der am allerersten "Sommerhaus"-Abend mit einer angezündeten Zigarette für den Verlust der Sonderprämie von 25.000 Euro gesorgt hatte, nun seine eigene Nikotin-Sucht quasi finanziell zu spüren bekommt.
Passend zum Grund-Tenor der ganzen Staffel lauten mitunter die ersten Worte aus Eddas Mund während der Siegerehrung übrigens "Boah, Micha, ich hasse dich!", nachdem er ihr den feierlichen Sekt mit voller Wucht ins Gesicht spritzen ließ.
Bereits vor dem Finale, bei dem die verbliebenen zwei Paare Klötze auf einer Schaukel balancieren müssen, hing der Haussegen allerdings wie immer schief: Während Marvin und Jenny meditierten und sich fokussierten, brüllten sich Edda und Micha erst im Haus, dann im Garten nach allen Regeln der Kunst lautstark an. Am Ende anscheinend die wirksamere Motivations-Methode ...
Das Sommerhaus der Stars: Auch im Finale knallt's!
Nicht nur bei Edda und Micha, sondern auch bei Sarah Joelle (36) und Ersin (37) fliegen im vorherigen Halbfinale aber zunächst die Fetzen.
Ausschlaggebend für das Eklat ist ein verlorenes Spiel, bei dem die beiden wie gewohnt nicht auf einen Nenner kommen. "Sie spielt eine Show, seit Tag 1", wirft der 37-Jährige seiner Partnerin vor. Immerhin würde er sie und ihr Verhalten ja im "echten Leben" genau kennen.
Sarah Joelle geht hoch wie eine Rakete: "Du kennst gar nix, du kleiner Wi*****! (...) Du bist einfach ein süffisantes, lügendes, kleines Schwein!"
Während Ersin sie unbeirrt weiter provoziert, droht sie an, endlich so richtig über ihn auszupacken: "Willst du, dass ich allen erzähle, wer du wirklich bist?" So weit kommt es dann allerdings nicht, da die beiden im Halbfinal-Spiel ausscheiden. Schade!
Das große Finale der Jubiläumsstaffel von "Das Sommerhaus der Stars" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Am kommenden Dienstag wird es außerdem zur Primetime bei RTL ausgestrahlt. Danach folgt dann noch die Wiedersehens-Show.
Titelfoto: RTL