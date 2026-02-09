Erst verliebt, dann Blitztrennung: Jetzt äußert sich Edith Stehfests Ex zu den Vorwürfen

Berlin/Köln - Vor Kurzem turtelten sie noch öffentlich, dann griff die Polizei ein. Edith Stehfest (31) erhebt auf Instagram schwere Vorwürfe gegen Ex Damian Beyert (28). Jetzt bezieht er Stellung.

Edith Stehfest (31) und Damian Beyert (28) zeigten sich am Mittwoch auf der Premiere von "Promis unter Palmen" noch schwer verliebt - nur wenige Stunden später eskalierte es. © Joyn/Joshua Schneider

Am Freitag teilte die 31-Jährige ein Video, in dem Damian angeblich seiner tatsächlichen Freundin Sprachnachrichten geschickt haben soll. Darin soll er Edith massiv beleidigt und sogar mit körperlicher Gewalt gedroht haben.

Diesem Vorwurf widerspricht er gegenüber TAG24. Zuvor hätte Edith versucht, ihm dieses wegzunehmen. Als er sein Telefon zurückhaben wollte, habe er sie "lediglich am Arm festgehalten". "Dies auch nur mit verminderter Kraft, da ich sie zu keinem Zeitpunkt verletzen wollte", so der Türsteher.

Anschließend habe er das Hotelzimmer verlassen und sich in einem anderen Zimmer schlafen gelegt, da er sich "diese paranoide Stimmung nicht geben wollte". Etwa zwei Stunden später sei Edith dort aufgetaucht und habe erneut sein Handy an sich genommen. Mit diesem sei sie total hysterisch in die Lobby zum Hotelpersonal gegangen. "Dann kam schon die Polizei dazu", schildert der 28-Jährige die Situation.

Laut Polizei gab es tatsächlich in den frühen Morgenstunden des 5. Februar einen Einsatz im 25hours-Hotel in der Straße Am Klapperhof, bei dem eine Anzeige aufgenommen wurde.

"Der Beschuldigte wurde vor Ort angetroffen", so ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage. Ob es sich dabei um Damian handelte, bestätigten die Beamten aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht.