Ehre für Jennifer Coolidge: "Stifler's Mom" wird ausgezeichnet

Jennifer Coolidge (63) spielte damals die berühmte Rolle der Stifler's Mom in "American Pie". © Jordan Strauss/Invision/dpa

Hoult ("The Menu", "The Order", "Skins - Hautnah") wird am 28. November in Berlin als "Actor of the Year" und MacLachlan ("Twin Peaks", "Fallout") als "Icon" ausgezeichnet.

Als "Woman of the Year" wird die mit der Serie "The White Lotus" zum Kult gewordene Jennifer Coolidge (63) geehrt, die auch damals die berühmte Rolle der Stifler's Mom in "American Pie" spielte.

Alle drei sind bei der als Dinner in der Großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg in Berlin angesetzten Preisverleihung am Thanksgiving-Abend anwesend, wie das Magazin mitteilt.

Geehrt als "Art Icon of the Year" wird die französische Modedesignerin Michèle Lamy (80).