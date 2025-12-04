Ehrliche Ehe-Beichte: Darum ist Panagiota Petridou noch nicht verheiratet

Köln - Panagiota Petridou und ihr Partner sind seit Februar 2022 stolze Eltern. Vor den Traualtar haben es die beiden bislang noch nicht geschafft. Im TV verriet die 46-Jährige den Grund.

Panagiota Petridou (46) ist seit Februar 2022 stolze Mutter. Über den Vater des Kindes ist nichts bekannt. © Gerald Matzka/dpa

Die beliebte Moderatorin hält ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Außer der Tatsache, dass er zusammen mit Panagiota in Düsseldorf lebt, ist über den Vater des Kindes auch nichts Näheres bekannt.

Umso überraschender ist es, dass die 46-Jährige im Rahmen der Kochshow "Europa grillt den Henssler" jetzt vor einem großen Publikum ganz offene und sehr rührende Worte an ihren Liebsten richtet.

"Du bist der geilste Mann auf dieser Welt, und ich bin stolz, dass ich mit dir zusammen bin", ruft sie in der kommenden Ausgabe, die im Free-TV zwar erst am 7. Dezember ab 20.15 Uhr bei VOX läuft, aber schon jetzt auf der Streamingplattform RTL+ zu sehen ist.

Gastgeberin Laura Wontorra (36) zeigt sich verwundert: "Mann? Ich dachte, du hast was gegen das Heiraten?", hakt sie neugierig bei der gebürtigen Solingerin mit griechischen Wurzeln nach, die daraufhin tatsächlich ein paar private Details ausplaudert.

Schonungslos ehrlich mit sich selbst gibt Panagiota zu: "Ich hab's ein paarmal verkackt, deswegen ist es noch nicht mein Mann!"