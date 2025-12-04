Ehrliche Ehe-Beichte: Darum ist Panagiota Petridou noch nicht verheiratet
Köln - Panagiota Petridou und ihr Partner sind seit Februar 2022 stolze Eltern. Vor den Traualtar haben es die beiden bislang noch nicht geschafft. Im TV verriet die 46-Jährige den Grund.
Die beliebte Moderatorin hält ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Außer der Tatsache, dass er zusammen mit Panagiota in Düsseldorf lebt, ist über den Vater des Kindes auch nichts Näheres bekannt.
Umso überraschender ist es, dass die 46-Jährige im Rahmen der Kochshow "Europa grillt den Henssler" jetzt vor einem großen Publikum ganz offene und sehr rührende Worte an ihren Liebsten richtet.
"Du bist der geilste Mann auf dieser Welt, und ich bin stolz, dass ich mit dir zusammen bin", ruft sie in der kommenden Ausgabe, die im Free-TV zwar erst am 7. Dezember ab 20.15 Uhr bei VOX läuft, aber schon jetzt auf der Streamingplattform RTL+ zu sehen ist.
Gastgeberin Laura Wontorra (36) zeigt sich verwundert: "Mann? Ich dachte, du hast was gegen das Heiraten?", hakt sie neugierig bei der gebürtigen Solingerin mit griechischen Wurzeln nach, die daraufhin tatsächlich ein paar private Details ausplaudert.
Schonungslos ehrlich mit sich selbst gibt Panagiota zu: "Ich hab's ein paarmal verkackt, deswegen ist es noch nicht mein Mann!"
Panagiota Petridou blitzt mit "Heiratsantrag" im Raketenpyjama ab
Wie die Wahl-Düsseldorferin im Gespräch mit Wontorra weiter offenbart, habe sie während ihrer Schwangerschaft immerhin schon mal einen freien Termin beim Standesamt vorgeschlagen. Bei ihrem Lebensgefährten kam der Vorstoß aber gar nicht gut an.
Den Grund dafür möchte Panagiota den Zuschauern im Studio und vor den Endgeräten auch nicht vorenthalten: "Ich stand da in meinem Raketenpyjama und hab mich dabei am Hintern gekratzt", erinnert sie sich an den wenig romantischen Moment zurück.
Entsprechend habe ihr Partner dann auch reagiert. "Und dann war er total beleidigt und hat gesagt: 'Panagiota, so heiratet man nicht'", gibt sie weiter unverblümt preis. Daraufhin hätten sie das mögliche Jawort "bis auf Weiteres erst mal verschoben".
Ob sie am Herd eine bessere Figur abgibt als bei ihren "Heiratsanträgen"? Bislang liest sich ihre Henssler-Bilanz vernichtend: "Siebenmal da, sechsmal verloren, einmal unentschieden", erklärt die 46-Jährige.
Zusammen mit Traditionskoch Panagiotis Panagiotidis tritt sie diesmal für Griechenland an. Ihr Gericht: "Lammkarree mit Kritharoto".
Titelfoto: Gerald Matzka/dpa