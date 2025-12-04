Jan Zimmermann (†27) plötzlich verstorben: Neue Details zum Tod des YouTube-Stars

Königswinter ( Nordrhein-Westfalen ) - Der plötzliche Tod von "Gewitter im Kopf"-Star Jan Zimmermann (†27) ist immer noch präsent. Jetzt kommen neue Details über sein Ableben ans Licht.

Jan Zimmermann (†27, l.) und Tim Lehmann (26) waren beste Freunde. Gemeinsam erlangten sie Bekanntheit durch ihren YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf". © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Denn wie "BILD" erfahren haben will, soll ausgerechnet der beste Freund der Internet-Bekanntheit, Tim Lehmann (26), Jan am 18. November leblos in seiner Wohnung gefunden haben.

Demnach habe der 26-Jährige auch die Rettungskräfte alarmiert, als er den YouTube-Star entdeckt hatte.

Zuletzt soll Jan Zimmermann nämlich im Haus von der Familie seines besten Freundes gewohnt haben, wo er seinen eigenen Bereich gehabt habe. Auch Tim selbst wohnt den Angaben nach in dem Gebäude.

Schon vor etwas mehr als einer Woche hatte Tim die Todesursache von Jan bekannt gegeben. Der 27-Jährige soll an einem epileptischen Anfall gestorben sein, wie er in einem emotionalen Instagram-Beitrag mitteilte.

Bekanntheit erlangte das Duo im Jahr 2019. Denn auf ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" teilten die beiden auf humorvolle Art Jans Leben mit der neurologischen Krankheit Tourette.