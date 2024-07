Ehrliche Worte von Neu-Mama Christina Hänni: Wird ihr mit dem Baby alles zu viel?

Dazu verfasst die 34-Jährige ein paar ehrliche Worte und gesteht: "Ich bin schon definitiv an meine Grenzen gekommen und wusste nicht mehr, wo mein Körper anfängt und aufhört und wo oben und unten ist!"

In einem aktuellen Clip, den die langjährige " Let's Dance "-Profitänzerin auf ihrem offiziellen Kanal veröffentlichte, ist nun zu sehen, wie sie liebevoll die winzigen Beinchen ihres Babys streichelt.

Auf Instagram halten die frischgebackenen Eltern ihre Follower seit der Geburt mit regelmäßigen Updates aus ihrem aufregenden Alltag zu dritt auf dem Laufenden. Nur der Name des Mädchens bleibt auch weiterhin streng unter Verschluss .

Mit diesem Foto verkündeten Christina und Ehemann Luca Hänni (29) am 16. Juni die Geburt ihrer Tochter. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

"Das ist es so was von wert!", stellt die stolze Mädchen-Mama klar. Für ihre ehrlichen Worte erntete die 34-Jährige jede Menge Zuspruch von ihren Fans.

Wenige Stunden zuvor hatte Christina bereits eine Fotoreihe geteilt, auf der noch deutlich ihre pralle Babykugel zu sehen ist. In der Bildbeschreibung offenbarte sie, dass der kleine Mensch in wenigen Tagen ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt habe.

Für Ehemann Luca findet die Wahl-Schweizerin ebenfalls rührende Worte. "Ich bin so stolz auf uns, was wir als Eltern schon in den ersten Tagen gemeistert haben. Unser Start war holprig und trotzdem wunderschön auf seine eigene Weise."

Christina und der frühere "DSDS"-Gewinner lernten sich 2020 bei "Let's Dance" kennen und lieben. Wenige Monate nach ihrer Hochzeit gaben die zwei kurz vor Weihnachten 2023 bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern werden.