Edith Stehfest sauer wegen Erics Hochzeitsplänen: "Nein, so geht es nicht"

Berlin - Eric Stehfest (37) will wieder heiraten - doch offiziell ist der Schauspieler noch verheiratet. Auf Instagram machte seine Noch-Ehefrau Edith Stehfest (30) jetzt klar, was sie von den Plänen ihres Verflossenen hält.

Auf Instagram machte Edith Stehfest (30) ihrem Ärger Luft. © Screenshot/Instagram/edithstehfest (BIldmontage)

Eric Stehfest machte seine Beziehung mit Sarah Scheil (36) vor wenigen Tagen öffentlich. Dabei erklärte der 37-Jährige sogar, seine neue Liebe heiraten zu wollen - womit er offenbar den Unmut von Ex Edith auf sich zog.

Prompt veröffentlichte die frühere Dschungelcamperin auf Instagram ein Video, in dem sie den Song "Nein!" von Sido (45) und Doreen Steinert (39) mit den vielsagenden Zeilen "Nein so geht es nicht / Ich seh' dich nicht / Nichts überredet mich / Ich bin nicht so leicht zu haben" mitsingt.

Zu dem Clip schrieb Edith Stehfest zusätzlich den Satz: "POV: Er möchte heiraten, hat aber vergessen, dass wir noch gar nicht geschieden sind." Weiter meinte die 30-Jährige: "Was soll ich dazu nur sagen?"



Eric selbst fand auf Instagram klare Worte: Die Scheidung habe jetzt Priorität, denn er wolle Sarah heiraten und mit ihr den Rest seines Lebens verbringen.

"Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist. Nach all der Dunkelheit und den schmerzhaften Jahren voller Liebesentzug schenkte sie mir meinen Glauben zurück", so der Reality-Star.