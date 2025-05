Peinlich: So hat Sebastian Fitzek seine zweite Frau kennengelernt

Berlin - Im Leben von Sebastian Fitzek (53) dreht sich nahezu alles um Bücher - selbst in der Liebe hat ein Buch eine entscheidende Rolle gespielt, wie er in der neuesten Episode des rbb-Podcasts "Kim & Klaus" preisgegeben hat.

Sebastian Fitzek (53) musste sich ganz schön verrenken, um seine zweite Frau Linda kennenzulernen. © Carsten Koall/dpa

Es sei ihm ein wenig peinlich, auf welche Weise er seine zweite Frau Linda kennengelernt habe, ließ er die Gastgeber Kim Fisher (56) und Klaus Wowereit (71) am Telefon wissen, die daraufhin natürlich sofort nachhakten.

Dann schilderte der Schriftsteller das Kennenlernen im Zug in einem Speisewagen. "Ich bin ein Buch-Stalker, mit anderen Worten ich gucke, was andere Leute lesen, wenn die mir am Flughafen oder am Bahnhof gegenübersitzen", erklärte der Autor.

Dabei mache er dann auch manchmal Verrenkungen, "so wie bei Linda, die mit gegenüber im Speisewagen saß und ein Buch lugte heraus, aus ihrer Handtasche. Und sie beobachtete das nun und fragte sich, warum ich das unbedingt rauskriegen will." So seien sie dann schließlich ins Gespräch gekommen.

Aber das war noch nicht alles, denn als er sich als Sebastian Fitzek vorstellte, habe sie ihn zunächst für einen Hochstapler gehalten, da sie seine Romane nur als Hörbücher kannte. Seiner Aussage zufolge hatte sie eher ein Bild von einem "zerzausten, alten, knöcherigen Kerl" im Kopf. Um zu beweisen, dass er wirklich Sebastian Fitzek ist, habe er ihr dann einige Fangfragen beantworten müssen.

Die Überzeugungsarbeit hat sich aber gelohnt, denn 2022 gaben sich die beiden das Jawort und sind mittlerweile Eltern zweier Söhne.