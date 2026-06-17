Er wollte ins Bett der Tochter! Ex-Bayern-Star Scholl überwältigt Einbrecher

München - Schock bei Scholls: Ein Einbrecher hat sich am frühen Montagmorgen Zutritt zum Haus des Ex- Nationalspielers Mehmet Scholl (55) verschafft. Auf Uhren und Schmuck hatte er es aber nicht abgesehen. Er wollte zur 20 Jahre alten Tochter des Ex-Fußballers ins Bett.

Ex-Nationalspieler und FC-Bayern-Legende Mehmet Scholl (55) hat am frühen Montagmorgen einen Einbrecher im Schlafzimmer seiner Tochter gestellt. (Archiv) © Tobias Hase/dpa

Das berichtet die "Bild". Demnach soll sich der Vorfall um kurz vor 5 Uhr morgens zugetragen haben.

Alle im Haus hätten zu diesem Zeitpunkt tief und fest geschlafen. Der 48 Jahre alte Eindringling hatte sich offenbar extrem sicher in diesem fremden Zuhause gefühlt.

Nicht nur habe er sich offenbar etwas zu Essen gegönnt, nachdem er über die – möglicherweise –offenstehende Terrassentür ins Gebäude stieg.

Er setzte seinem skurrilen Vorhaben noch die Krone auf, als er auch noch seiner Kleider entledigte – und erst einmal unter die Dusche sprang.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll der Mann anschließend ins Zimmer der älteren Scholl-Tochter gegangen sein. Dort wollte er sich ins Bett der 20-Jährigen legen.