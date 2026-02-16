Schock für "Affe auf Bike": Influencerin erlebt Gletscherbruch, Frau schwer verletzt
Neuseeland - Ann-Kathrin Bendixen (26) wagte sich während ihrer Neuseeland-Reise auf eine gefährliche Wanderung zu einem Gletscher. Dort wurde sie Zeugin einer Katastrophe.
Die Influencerin erlebte in zwei Tagen eine Achterbahnfahrt der Gefühle! In ihrer Instagram-Story teilte sie die dramatischen Erfahrungen in luftiger Höhe.
"Ich bin mittlerweile echt weit oben. Der Weg wird immer steiler, immer schwieriger. Es ist arschkalt. Mir kommen Leute entgegen, die sagen, oben sind Minusgrade. Das ist eine Katastrophe. Ich bin jetzt auf einer Höhe, wo hier teilweise schon Schnee auf den Bergen liegt", schnauft die Weltreisende.
Die Anstrengungen und der sagenhafte Ausblick raubten ihr gleichermaßen den Atem. "Es ist unglaublich toll", schwärmt Bendixen. Und gefährlich, wie sie wenig später feststellen musste.
"Ich bin gerade hier diesen Busch hochgeklettert. Es hat mich gefühlt 20 Minuten gekostet. Ich dachte zwischenzeitlich, ich sterbe. Das war der schlimmste Track meines Lebens", resümiert die Autorin, nur um dann festzustellen, dass sie abseits des eigentlich Pfades unterwegs war.
"Ich Idiot, Alter. Ich habe mein Leben riskiert. Das ging auch immer so 20 Meter runter. Und ich dachte, wenn ich hier jetzt runterknalle, bin ich halt tot", stellt die 26-Jährige erschrocken fest.
Als die Abenteurerin endlich den Gipfel erreicht, weicht die Begeisterung purem Entsetzen. Ein Gletscherbruch in unmittelbarer Nähe, eine Frau soll schwer verletzt sein.
Ann-Kathrin Bendixen: "ihre Beine waren komplett am Bluten"
"Der Gletscher ist gebrochen. Und ganz viele Touristen sind rein gesogen worden. Und die eine bewegt sich irgendwie nicht mehr. Arme und Beine scheinen gebrochen zu sein", berichtet sie geschockt.
"Sie ist einfach vom Gletscher mitgesogen worden. Ich hoffe, dass sie noch lebt", sagt sie und zeigt einen Helikopter, der offenbar auf der Suche nach dem Mädchen ist.
Wenig später kann sie Entwarnung geben: "Das Mädchen wurde eben abgeholt mit dem Heli. Es ist alles gut. Also ihre Beine waren komplett am Bluten, aber sie wird das Ganze überstehen", meint Bendixen.
Der Zwischenfall bringt sie aber trotz des einigermaßen glimpflichen Ausgangs ins Grübeln.
Manchmal frage sie sich, was sie für ein Glück im Leben habe. "Ich bin immer so nah dran an den ganzen Abenteuern. An toten Menschen, was weiß ich nicht. Und trotzdem passiert mir irgendwie nie was. Manchmal denke ich echt, was habe ich für tolle Schutzengel", so die 26-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)