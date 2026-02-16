Schock für "Affe auf Bike": Influencerin erlebt Gletscherbruch, Frau schwer verletzt

Neuseeland - Ann-Kathrin Bendixen (26) wagte sich während ihrer Neuseeland-Reise auf eine gefährliche Wanderung zu einem Gletscher. Dort wurde sie Zeugin einer Katastrophe .

Ann-Kathrin Bendixen (26) war von der Natur begeistert und von den Erlebnissen schockiert. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Die Influencerin erlebte in zwei Tagen eine Achterbahnfahrt der Gefühle! In ihrer Instagram-Story teilte sie die dramatischen Erfahrungen in luftiger Höhe.

"Ich bin mittlerweile echt weit oben. Der Weg wird immer steiler, immer schwieriger. Es ist arschkalt. Mir kommen Leute entgegen, die sagen, oben sind Minusgrade. Das ist eine Katastrophe. Ich bin jetzt auf einer Höhe, wo hier teilweise schon Schnee auf den Bergen liegt", schnauft die Weltreisende.

Die Anstrengungen und der sagenhafte Ausblick raubten ihr gleichermaßen den Atem. "Es ist unglaublich toll", schwärmt Bendixen. Und gefährlich, wie sie wenig später feststellen musste.

"Ich bin gerade hier diesen Busch hochgeklettert. Es hat mich gefühlt 20 Minuten gekostet. Ich dachte zwischenzeitlich, ich sterbe. Das war der schlimmste Track meines Lebens", resümiert die Autorin, nur um dann festzustellen, dass sie abseits des eigentlich Pfades unterwegs war.

"Ich Idiot, Alter. Ich habe mein Leben riskiert. Das ging auch immer so 20 Meter runter. Und ich dachte, wenn ich hier jetzt runterknalle, bin ich halt tot", stellt die 26-Jährige erschrocken fest.

Als die Abenteurerin endlich den Gipfel erreicht, weicht die Begeisterung purem Entsetzen. Ein Gletscherbruch in unmittelbarer Nähe, eine Frau soll schwer verletzt sein.