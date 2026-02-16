Ungewohnt romantisch: Solche Zeilen schreibt Peggy Jerofke an ihren Verlobten
Cala Rajada (Mallorca) - Ungewohnt romantisch zeigt sich TV-Auswanderin Peggy Jerofke (49) neuerdings in den sozialen Medien. Mit dieser Liebeserklärung will sie das Herz ihres "Steff" Jerkels (56) offenbar noch einmal erobern.
Seit mittlerweile über 24 Jahren gehen Peggy und Steff schon gemeinsam durchs Leben - daran hat auch die monatelange Trennung Ende 2022 nichts ändern können.
Die spektakuläre Verlobung eineinhalb Jahre später machte das Familienglück zwischenzeitlich perfekt. Grund genug, dass Peggy jüngst kräftig in die Tasten haut und ihrer besseren Hälfte jede Menge rührende Zeilen widmet.
"Mit euch ist jeder Tag Liebe. Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben, in guten wie in schlechten Zeiten", heißt es eingangs des rührenden Beitrags.
Passend dazu zeigt die Gastronomin zwei Fotos, auf denen sie unter anderem strahlend neben ihrem Zukünftigen sitzt, seine linke Hand fest in ihrer hält und mit dem ehemaligen "Reality Backpackers"-Kandidaten um die Wette strahlt.
Auch Töchterchen Josephine ist mit dabei und grinst freudestrahlend in die Kamera.
Peggy Jerofke als Familienmensch bekannt
Ihren neuesten Post will Peggy offensichtlich auch dafür nutzen, um noch mal auf die anstehende Sommer-Traumhochzeit aufmerksam zu machen.
"(...) und das in nur ein paar Wochen ganz offiziell." Bereits vor mehreren Wochen kündigte Peggy nämlich an, dass sie Steff am 26. Juni endlich das Jawort geben wolle und sie ihr Hochzeitskleid ebenfalls schon gefunden hätte.
Neben ihrem Fast-Mann bekommt hinten raus noch Tochter Josephine ganz liebe Worte von ihrer Promi-Mama geschenkt. "Du bist unser Sonnenschein, der jeden Tag zu einem besseren macht", überschlägt sich die gebürtige Spreewälderin.
Nach Ankündigung der TV-Auswanderin werden neben Freunden und Familie auch das Kamerateam von "Goodbye Deutschland" bei der Hochzeit Ende Juni mit dabei sein und für neues Material sorgen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke