Ungewohnt romantisch: Solche Zeilen schreibt Peggy Jerofke an ihren Verlobten

Cala Rajada (Mallorca) - Ungewohnt romantisch zeigt sich TV-Auswanderin Peggy Jerofke (49) neuerdings in den sozialen Medien. Mit dieser Liebeserklärung will sie das Herz ihres "Steff" Jerkels (56) offenbar noch einmal erobern.

Ein knappes halbes Jahr waren Peggy Jerofke und Steff Jerkel zwischenzeitlich getrennt - im Juni steigt endlich die große Hochzeit. © RTL

Seit mittlerweile über 24 Jahren gehen Peggy und Steff schon gemeinsam durchs Leben - daran hat auch die monatelange Trennung Ende 2022 nichts ändern können.

Die spektakuläre Verlobung eineinhalb Jahre später machte das Familienglück zwischenzeitlich perfekt. Grund genug, dass Peggy jüngst kräftig in die Tasten haut und ihrer besseren Hälfte jede Menge rührende Zeilen widmet.

"Mit euch ist jeder Tag Liebe. Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben, in guten wie in schlechten Zeiten", heißt es eingangs des rührenden Beitrags.

Passend dazu zeigt die Gastronomin zwei Fotos, auf denen sie unter anderem strahlend neben ihrem Zukünftigen sitzt, seine linke Hand fest in ihrer hält und mit dem ehemaligen "Reality Backpackers"-Kandidaten um die Wette strahlt.

Auch Töchterchen Josephine ist mit dabei und grinst freudestrahlend in die Kamera.