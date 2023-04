"Einbrüche auf Bestellung", Abhören privater Gespräche: Hugh Grant klagt gegen Boulevardblatt!

London - Hollywood -Star Hugh Grant (62) geht vor Gericht gegen das britische Boulevardblatt "The Sun" vor. Die Liste der Vorwürfe liest sich dabei wie das Einmaleins aus einem Spionage-Film: aufgebrochene Wohnungen, angezapfte Telefone, Peilsender am Auto - und das alles, für Informationen über das Privatleben des Schauspielers. Die Zeitung weist die Vorwürfe zurück und will einen Prozess verhindern.

Hugh Grant erschien diese Woche vor Gericht in London. © James Manning/PA Wire/dpa

Wie unter anderem Sky News und der Guardian berichteten, erschien der 62-Jährige am Donnerstag zu einer ersten Anhörung vor Gericht in London. Dort erklärte er, seine Klage gegen die Sun bzw. den Verlag der Zeitung, NGN, beziehe sich auf "rechtswidrige Handlungen, die von der Sun begangen wurden."

Darunter würden "Einbrüche auf Bestellung, das Eindringen in Privateigentum, um durch Abhören private Informationen zu erhalten, das Abhören von Festnetzanschlüssen, Telefon-Hacking und der Einsatz von Privatdetektiven" zählen.

Grant berichtete in deiner Zeugenaussage von einem Einbruch in seine Londoner Wohnung im Jahr 2011. Damals wurde die Eingangstür aus ihren Angeln gehoben, aber gestohlen wurde nichts. Am Tag darauf sei in der Sun ein detaillierter Artikel über das Innere der Wohnung erschienen - einschließlich angeblicher Anzeichen eines häuslichen Streits!

Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler selbst noch vollkommen im Dunkeln darüber, was auf seinem Grundstück passiert ist. "Ich hatte damals keine Beweise dafür, dass dieser Einbruch auf Anweisung der Presse, geschweige denn der Sun, verübt oder in Auftrag gegeben wurde", so der Brite.

Dies sei nun anders. Denn wie Grant weiter erzählte, hätte er jetzt erstmalig stichhaltige Beweise dafür erhalten, dass das Boulevardblatt ihn und Menschen in seinem Umfeld gezielt im Visier hatte.