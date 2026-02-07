Ekaterina Leonova schwer verliebt: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Hamburg/Brühl - Jahrelang galt Ekaterina Leonova bei " Let's Dance " als Verführung auf zwei Beinen. Kaum eine Staffel verging ohne Turtelgerüchte. Jetzt schwebt die 38-Jährige tatsächlich auf Wolke sieben - und das nicht zu knapp!

Ekaterina Leonova (38) wird ab dem 27. Februar wieder um den "Let's Dance"-Titel kämpfen. Viermal konnte sie den Pokal bereits gewinnen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit ihrem Partner Ilya Viarmenich scheint die gebürtige Russin das große Los gezogen zu haben. Die beiden lernten sich 2024 bei der "Fantissima"-Show in einem Freizeitpark nahe Köln kennen. Dort arbeitet der 32-Jährige als Tänzer und Choreograf.

Als "Ekat" damals das Event im "Phantasialand" besuchte, soll es zwischen ihnen gefunkt haben. Dass sie sich mit Ilya in einer festen Beziehung befindet, machte der RTL-Star jedoch erst am Valentinstag des vergangenen Jahres öffentlich.

Derzeit richtet sich das Paar sein neu gekauftes Traumhaus in Brühl ein. So rasant wie diese Liebe verläuft, scheint es wohl nur eine Frage der Zeit zu sein, bis bei den beiden die Hochzeitsglocken läuten, oder? "Wir haben genug Zeit", sagt Leonova.

Bei einem Dinner-Event zur Einführung der "Bridgerton"-Kollektion von Deichmann in Hamburg erklärte die frühere "Miss Wolgograd" gegenüber "spot on news", dass der Antrag von Ilya kommen müsse. "Ich würde keinen Heiratsantrag machen", stellte sie klar.

"Ekat" beschreibt sich in dem Interview selbst als "kleine Romantikerin". Schon als Kind habe sie Gedichte verfasst. Mit acht Jahren begann die Profisportlerin zudem damit, ein Liebesbuch zu schreiben, welches sie bis zu ihrem 25. Lebensjahr fortführte.