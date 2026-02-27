Ärger im Liebes-Paradies? "Let's Dance"-Star Ekat spricht über Zoff mit ihrem Freund

Seit mehr als einem Jahr ist "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova vergeben. Inzwischen wohnt das Paar zusammen, sodass es ab und an auch mal kracht.

Von Florian Fischer

Köln - Besser könnte das Leben für Ekaterina Leonova nicht laufen. Nicht nur, dass die 38-Jährige auch in der neuen Staffel von "Let's Dance" dabei ist, nein, sie scheint mit Ilya Viarmenich (33) auch endlich den richtigen Partner gefunden zu haben. Wie in jeder guten Beziehung gibt es aber auch bei ihnen mal Streit.

Ekaterina Leonova (38) ist seit etwas mehr als einem Jahr mit ihrem Freund Ilya Viarmenich (33) zusammen.
Ekaterina Leonova (38) ist seit etwas mehr als einem Jahr mit ihrem Freund Ilya Viarmenich (33) zusammen.  © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

"Manchmal streiten wir tatsächlich darum, wer den Abwasch machen darf, nicht wer ihn machen muss", gibt die gebürtige Russin gegenüber "Bild" zu.

"Der General", wie sie gerne von ihren "Let's Dance"-Kollegen genannt wird, sei selbst überrascht gewesen, wie schwer es ihr falle, Kontrolle abzugeben.

Was das Thema Ordnung angeht, gibt es für die 38-Jährige aber keine zwei Meinungen. "Ich bin ein kleiner Monk, weil ich sehr ordentlich bin", gesteht die Profitänzerin, die sich bewusst dafür entschieden habe, ihre Beziehung nicht geheim zu halten.

Kapitel beendet: "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova nimmt Abschied
Ekaterina Leonova Kapitel beendet: "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova nimmt Abschied

"Früher habe ich mein Privatleben komplett privat gehalten, weil ich dachte, das sei der beste Weg", erklärt Ekat.

Doch dadurch seien viele Geschichten entstanden, "die nicht immer schön und teilweise sogar verletzend waren", wie sie verrät. Aus diesem Grund habe sie sich entschieden, es dieses Mal anders zu machen.

Vor "Let's Dance"-Star: Ekaterina Leonova denkt nicht an einen Sieg

Im vergangenen Jahr gewann die gebürtige Russin mit Diego Pooth (22) bei "Let's Dance".
Im vergangenen Jahr gewann die gebürtige Russin mit Diego Pooth (22) bei "Let's Dance".  © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit ihrem Partner ist sie im Januar bereits in ein gemeinsames Haus gezogen. Doch im neuen Eigenheim gibt es noch einiges zu renovieren. Das ist allerdings Sache des 33-Jährigen, denn der "Let's Dance"-Star hat in den kommenden Wochen viel Trainingsarbeit vor sich.

Am Freitagabend (27. Februar) erfährt die gebürtige Russin, mit welchem Tanzpartner sie über das Parkett fegen wird. Vom Gewinn der Show, wie im vergangenen Jahr, als sie mit Diego Pooth (22) triumphieren konnte, träumt sie aber nicht.

"Wenn ich eine Staffel beginne, denke ich nie an den Sieg. Mein Fokus liegt darauf, das Beste aus den Tänzen herauszuholen", macht die 38-Jährige klar.

Tanzt sie mit einer Frau? Ekaterina Leonova legt vor "Let's Dance"-Start Probleme offen
Ekaterina Leonova Tanzt sie mit einer Frau? Ekaterina Leonova legt vor "Let's Dance"-Start Probleme offen

Für die Profitänzerin ist "Let's Dance" auch längst nicht mehr nur ein Job, denn bereits seit 2013 nimmt sie regelmäßig - mit Ausnahme von zwei Staffeln - an der RTL-Show teil. "Das Team ist meine zweite Familie", schwärmt Ekat, die bereits viermal siegen konnte.

Titelfoto: Instagram/ekatleonova (Screenshot)

Mehr zum Thema Ekaterina Leonova: