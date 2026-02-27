Ärger im Liebes-Paradies? "Let's Dance"-Star Ekat spricht über Zoff mit ihrem Freund

Köln - Besser könnte das Leben für Ekaterina Leonova nicht laufen. Nicht nur, dass die 38-Jährige auch in der neuen Staffel von " Let's Dance " dabei ist, nein, sie scheint mit Ilya Viarmenich (33) auch endlich den richtigen Partner gefunden zu haben. Wie in jeder guten Beziehung gibt es aber auch bei ihnen mal Streit.

Ekaterina Leonova (38) ist seit etwas mehr als einem Jahr mit ihrem Freund Ilya Viarmenich (33) zusammen. © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

"Manchmal streiten wir tatsächlich darum, wer den Abwasch machen darf, nicht wer ihn machen muss", gibt die gebürtige Russin gegenüber "Bild" zu.

"Der General", wie sie gerne von ihren "Let's Dance"-Kollegen genannt wird, sei selbst überrascht gewesen, wie schwer es ihr falle, Kontrolle abzugeben.

Was das Thema Ordnung angeht, gibt es für die 38-Jährige aber keine zwei Meinungen. "Ich bin ein kleiner Monk, weil ich sehr ordentlich bin", gesteht die Profitänzerin, die sich bewusst dafür entschieden habe, ihre Beziehung nicht geheim zu halten.

"Früher habe ich mein Privatleben komplett privat gehalten, weil ich dachte, das sei der beste Weg", erklärt Ekat.

Doch dadurch seien viele Geschichten entstanden, "die nicht immer schön und teilweise sogar verletzend waren", wie sie verrät. Aus diesem Grund habe sie sich entschieden, es dieses Mal anders zu machen.