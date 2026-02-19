Tanzt sie mit einer Frau? Ekaterina Leonova legt vor "Let's Dance"-Start Probleme offen

Köln - In der neuen " Let's Dance "-Staffel wird es definitiv ein reines Frauen-Duo geben. Es wird gemunkelt, dass Teilnehmerin Vanessa "Nessi" Borck (29) mit Ekaterina Leonova (38) tanzen könnte. Die Vierfach-Siegerin äußert sich allerdings kritisch …

Im vergangenen Jahr gewann Ekaterina Leonova (38) die "Let's Dance"-Show zusammen mit Diego Pooth (22). Insgesamt war es ihr vierter Triumph. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die einstige "Princess Charming" hatte in einem Instagram-Clip bereits verraten, dass sie sich mit einer weiblichen Profitänzerin der Herausforderung auf dem gebohnerten RTL-Parkett stellen wird. Eine Wunschpartnerin nannte sie nicht.

Allerdings merkte Nessi zugleich ganz offen an, dass sie sich als 1,79 Meter große Frau vorstellen könne, mit einem größeren Ensemble-Mitglied durch die TV-Show zu schwofen, damit die Differenz nicht zu groß sei. Und genau da kommt Ekat ins Spiel.

Mit 1,72 Metern ist die ehemalige Miss Wolgograd die größte Frau unter den weiblichen Profis. Im "Bunte"-Interview äußerte sich die gebürtige Russin jetzt zu den Spekulationen und erklärte: "Ich könnte mir das sehr gut vorstellen." Doch Ekat sieht auch Probleme.

Erstmals mit einer Frau zu tanzen, wäre für sie eine "Herausforderung". Viele Tänze sind mit Hebefiguren verbunden – das wäre mit zwei Frauen schwierig, stellte die 38-Jährige jetzt in aller Deutlichkeit klar.