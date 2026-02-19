Tanzt sie mit einer Frau? Ekaterina Leonova legt vor "Let's Dance"-Start Probleme offen
Köln - In der neuen "Let's Dance"-Staffel wird es definitiv ein reines Frauen-Duo geben. Es wird gemunkelt, dass Teilnehmerin Vanessa "Nessi" Borck (29) mit Ekaterina Leonova (38) tanzen könnte. Die Vierfach-Siegerin äußert sich allerdings kritisch …
Die einstige "Princess Charming" hatte in einem Instagram-Clip bereits verraten, dass sie sich mit einer weiblichen Profitänzerin der Herausforderung auf dem gebohnerten RTL-Parkett stellen wird. Eine Wunschpartnerin nannte sie nicht.
Allerdings merkte Nessi zugleich ganz offen an, dass sie sich als 1,79 Meter große Frau vorstellen könne, mit einem größeren Ensemble-Mitglied durch die TV-Show zu schwofen, damit die Differenz nicht zu groß sei. Und genau da kommt Ekat ins Spiel.
Mit 1,72 Metern ist die ehemalige Miss Wolgograd die größte Frau unter den weiblichen Profis. Im "Bunte"-Interview äußerte sich die gebürtige Russin jetzt zu den Spekulationen und erklärte: "Ich könnte mir das sehr gut vorstellen." Doch Ekat sieht auch Probleme.
Erstmals mit einer Frau zu tanzen, wäre für sie eine "Herausforderung". Viele Tänze sind mit Hebefiguren verbunden – das wäre mit zwei Frauen schwierig, stellte die 38-Jährige jetzt in aller Deutlichkeit klar.
Kerstin Ott und Regina Luca bildeten das erste "Let's Dance"-Frauenpaar
Anschließend legte sie noch weiter nach: "Ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn eine Frau eine andere Frau hebt. Da muss man schon sehr viel synchron tanzen." Für Borcks Partnerin werde es anspruchsvoll, eine geeignete Choreografie zu entwickeln.
Wer mit wem tanzt, entscheidet sich traditionell erst in der großen Kennenlernshow zu Beginn einer jeden Staffel. Einen Einfluss auf die Konstellationen haben sie und ihre Kollegen nicht, wie Ekat gegenüber "Bunte" noch einmal untermauerte.
"Die Profis haben natürlich kein Mitspracherecht. Das entscheidet alles der sogenannte 'Let's Dance'-Gott. Er entscheidet, wer mit wem tanzt", erklärte die letztjährige Gewinnerin.
Es ist das zweite Mal, dass zwei Frauen in der Show gemeinsam aufs Parkett gehen. 2019 tanzte Sängerin Kerstin Ott (44) mit Profitänzerin Regina Luca (37). 2021 folgte mit Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38) dann das erste Männerpaar in der Show.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa