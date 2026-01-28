Kapitel beendet: "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova nimmt Abschied

Brühl/München - Kurz vor dem Start der neuen " Let's Dance "-Staffel beginnt für Ekaterina Leonova (38) ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ein Emoji verrät, wie sehr sie das Ganze emotional mitnimmt.

Auch in der neuen "Let's Dance"-Staffel gehört Ekaterina Leonova (38) wieder zur Riege der Tanzprofis. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Herbst 2024 ist die Profitänzerin mit ihrem Partner Ilya Viarmenich zusammen. Und das Paar verliert keine Zeit: Nur knapp ein Jahr danach überraschten die beiden bereits mit der News, sich ein gemeinsames Haus gekauft zu haben.

Aufgrund von Problemen mit den Behörden verzögerte sich der Einzug. Anders als geplant konnten die Turteltauben weder Weihnachten noch Silvester in ihrem neuen Eigenheim verbringen. Jetzt hat die Hängepartie ein Ende gefunden.

Am Dienstag hat Ekat ihre Wohnung in München geräumt, um wieder in Richtung Köln zu ziehen, wo sie zuvor schon viele Jahre gelebt hatte. "Heute ist Tag X", schrieb die 38-Jährige ganz aufgeregt in ihrer Instagram-Story. Und weiter: "Die Nacht war kurz, der Tag wird lang."

Ihr "Schatz" habe am Vorabend noch fleißig beim Packen geholfen und ihr gesamtes Hab und Gut in zahlreiche Kartons und Müllsäcke verräumt. Am Morgen war es dann so weit und das Umzugsunternehmen stand pünktlich um 7 Uhr auf der Matte.