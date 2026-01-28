Kapitel beendet: "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova nimmt Abschied
Brühl/München - Kurz vor dem Start der neuen "Let's Dance"-Staffel beginnt für Ekaterina Leonova (38) ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ein Emoji verrät, wie sehr sie das Ganze emotional mitnimmt.
Seit Herbst 2024 ist die Profitänzerin mit ihrem Partner Ilya Viarmenich zusammen. Und das Paar verliert keine Zeit: Nur knapp ein Jahr danach überraschten die beiden bereits mit der News, sich ein gemeinsames Haus gekauft zu haben.
Aufgrund von Problemen mit den Behörden verzögerte sich der Einzug. Anders als geplant konnten die Turteltauben weder Weihnachten noch Silvester in ihrem neuen Eigenheim verbringen. Jetzt hat die Hängepartie ein Ende gefunden.
Am Dienstag hat Ekat ihre Wohnung in München geräumt, um wieder in Richtung Köln zu ziehen, wo sie zuvor schon viele Jahre gelebt hatte. "Heute ist Tag X", schrieb die 38-Jährige ganz aufgeregt in ihrer Instagram-Story. Und weiter: "Die Nacht war kurz, der Tag wird lang."
Ihr "Schatz" habe am Vorabend noch fleißig beim Packen geholfen und ihr gesamtes Hab und Gut in zahlreiche Kartons und Müllsäcke verräumt. Am Morgen war es dann so weit und das Umzugsunternehmen stand pünktlich um 7 Uhr auf der Matte.
Ekaterina Leonova traurig: "Die Wohnung sieht plötzlich so leer aus!"
Danach ging alles ganz schnell. Später am Tag meldete sich Ekat dann noch einmal bei ihren Followern und musste zugeben, dass ihr der Abschied aus ihren vier Wänden in der bayerischen Landeshauptstadt doch schwerer fällt als gedacht.
"Die Wohnung sieht plötzlich so leer aus", schrieb die ehemalige "Miss Wolgograd" in ihrer Story zu einem entsprechenden Foto ihrer Ex-Bleibe. Ihre Nachricht versah sie zudem vielsagend mit einem Herz und einem Emoji, das in Tränen ausbricht.
Um kurz nach 13 Uhr habe das letzte Teil ihrer Habseligkeiten schließlich den Weg in einen der Lastwagen gefunden, der sich kurz darauf in Richtung Nordrhein-Westfalen aufmachte. Die neue Villa befindet sich in Brühl.
Genau hier lernte sie ihren Ilya kennen. Viarmenich arbeitet als Tänzer und Choreograf in der Dinner-Show "Fantissima" im "Phantasialand" - einem beliebten Freizeitpark im Süden der Rheinmetropole. Als Ekat das Event besuchte, soll es zwischen ihnen gefunkt haben.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa