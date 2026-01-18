Ekaterina Leonova zeigt sich im Netz "ohne Filter, ohne Scham" - aber mit ernster Botschaft

Köln - Kurz vor dem Start der neuen " Let's Dance "-Staffel zeigt sich Ekaterina Leonova (38) im Netz "ohne Filter" und "ohne Scham". Dahinter steckt eine wichtige Botschaft.

Auf Instagram präsentiert Ekaterina Leonova (38) die Fortschritte des Heilungsprozesses nach ihrer Muttermal-Operation im Dezember. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Wenn die Profitänzerin auf das RTL-Parkett zurückkehrt - sofern sie in der neuen Staffel denn dabei ist - wird jedem aufmerksamen Zuschauer sofort eine optische Veränderung auffallen, denn: Ekats prägnantes Muttermal im Gesicht ist weg.

Zum Ende des vergangenen Jahres hatte sich die erfolgreiche und beliebte Profitänzerin dazu entschieden, sich ihr Markenzeichen entfernen zu lassen, da es sich laut ärztlichem Befund "in einen potenziell bösartigen Bereich entwickelt" habe.

Jetzt präsentierte die Tänzerin bei Instagram offenherzig ihre OP-Narbe. "Heute das erste Mal ohne Pflaster draußen", schrieb sie zu einer Bilderreihe, welche den fortschreitenden Heilungsprozess ihres Gesichts dokumentiert.

Ergänzend fügte die 38-Jährige noch hinzu: "Ab jetzt könnte ich die Narbe mit Make-up abdecken. Aber heute zeige ich sie. Ohne Filter. Ohne Scham." Ihre deutliche Botschaft hinter diesem Schritt: "Wunden heilen. Und Gesundheit ist alles."