Ekaterina Leonova zeigt sich im Netz "ohne Filter, ohne Scham" - aber mit ernster Botschaft
Köln - Kurz vor dem Start der neuen "Let's Dance"-Staffel zeigt sich Ekaterina Leonova (38) im Netz "ohne Filter" und "ohne Scham". Dahinter steckt eine wichtige Botschaft.
Wenn die Profitänzerin auf das RTL-Parkett zurückkehrt - sofern sie in der neuen Staffel denn dabei ist - wird jedem aufmerksamen Zuschauer sofort eine optische Veränderung auffallen, denn: Ekats prägnantes Muttermal im Gesicht ist weg.
Zum Ende des vergangenen Jahres hatte sich die erfolgreiche und beliebte Profitänzerin dazu entschieden, sich ihr Markenzeichen entfernen zu lassen, da es sich laut ärztlichem Befund "in einen potenziell bösartigen Bereich entwickelt" habe.
Jetzt präsentierte die Tänzerin bei Instagram offenherzig ihre OP-Narbe. "Heute das erste Mal ohne Pflaster draußen", schrieb sie zu einer Bilderreihe, welche den fortschreitenden Heilungsprozess ihres Gesichts dokumentiert.
Ergänzend fügte die 38-Jährige noch hinzu: "Ab jetzt könnte ich die Narbe mit Make-up abdecken. Aber heute zeige ich sie. Ohne Filter. Ohne Scham." Ihre deutliche Botschaft hinter diesem Schritt: "Wunden heilen. Und Gesundheit ist alles."
Ekaterina Leonova und die Angst vor dem Verlust ihres Markenzeichens
In diesem Zusammenhang stellte die viermalige "Let's Dance"-Gewinnerin auch noch einmal heraus, wie wichtig es sei, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und sich um das eigene Befinden zu kümmern.
Wenige Tage nach dem Eingriff hatte Leonova gegenüber ihren Fans noch ehrlich zugegeben, "Angst vor der Narbe" und dem Verlust ihres Markenzeichens gehabt zu haben. Am Ende ließ ihr der "beängstigende" Befund keine andere Wahl.
Rückblickend zeigte sich die ehemalige "Miss Wolgograd" jedoch dankbar dafür, "dass der Arzt mich dazu überredet hat" und dass sie gesund sei. Von Seiten ihrer Follower gab es derweil jede Menge Zuspruch für Ekats Mut und Offenheit
"Ich finde es toll, wie du es mit uns teilst und darauf aufmerksam machst, wie wichtig es ist, zur Vorsorge zu gehen", kommentierte ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer meinte, dass ihr "wunderschönes Lächeln" ohnehin perfekt von der Narbe ablenke.
