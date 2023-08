Ekaterina Leonova nimmt Abschied, plötzlich steht Herzensmensch am Flughafen

Wolgograd (Russland)/München - Ekaterina Leonova verbrachte die vergangenen Tage bei ihrer Familie in Russland. Entsprechend schwerfiel ihr jetzt der erneute Abschied. Nach ihrer Rückkehr erwartete die 36-Jährige sogleich eine Mega-Überraschung!

Ekaterina Leonova (36) ließ sich auch vom Kriegstreiben nicht aufhalten, um die Familie in ihrer russischen Heimat zu besuchen. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Dem Angriffskrieg und der ukrainischen Gegenoffensive zum Trotz war die beliebte "Let's Dance"-Profitänzerin kürzlich in ihre Geburtsstadt Wolgograd gereist. Dort machte sie sich mit Mama Vera und anderen Verwandten eine schöne Zeit.

Am Wochenende war nun der Moment des Abschieds gekommen. In ihrer Instagram-Story verkündete "Ekat" traurig: "Der Besuch bei der Familie geht zu Ende!" Bevor es aber zum Flughafen ging, ließ sich die TV-Bekanntheit von ihrer Nichte noch die Nägel aufhübschen.

Stolz präsentierte sie anschließend nicht nur das Ergebnis, sondern gewährte ihren Fans gleichzeitig auch noch einen Blick auf ihre "süße" Anverwandte. Diese stand der spontanen Social-Media-Attacke allerdings eher verschämt gegenüber.

In der nächsten Sequenz grüßte "Ekat" bereits vom Airport. Zu einem Foto mit ihrer älteren Schwester und ihrer Mama schrieb sie: "Time to say goodbye!" Tränen flossen keine. Alle drei Frauen hatten ein Lächeln aufgesetzt. Der gleiche Gen-Pool ist dabei unverkennbar.