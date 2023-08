Ekaterina Leonova: So sah die "Let's Dance"-Beauty als junges Mädchen aus

Ekaterina Leonova (36) wollte schon als junges Mädchen hoch hinaus. © Montage: Instagram/Screenshot/Ekaterina Leonova, Instagram/Ekaterina Leonova

In einer Instagram-Fragerunde schwelgte die "Let's Dance"-Profitänzerin jüngst in alten Erinnerungen und teilte Fotos aus ihrer Kindheit und Jugend mit ihren knapp 300.000 Instagram-Followern.

Auf einem der Schnappschüsse, die Ekat in ihrer Story postete, ist sie als junges Mädchen zu sehen. Und schon beim ersten Blick auf das Bild, das mehr als 20 Jahre alt sein muss, wird klar, dass in der "Kleinen" schon damals jede Menge Potenzial steckte, mal eine ganz Große zu werden.

So blickt die junge Ekat mit angestrengter Miene, aber lächelnd, in die Kamera, während sie gewissermaßen einen Spagat in der Luft macht. Ein Bein hat sie dabei schnurgerade in die Höhe gestreckt und die Arme weit ausgebreitet.

Ein Kunststück, das nur die allerwenigsten Menschen beherrschen und das Resultat von hartem Training ist. Denn während andere Kinder mit der Schule bereits genug eingespannt waren, setzte Ekat alles daran, eine erfolgreiche Tänzerin zu werden.