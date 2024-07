Ist Ekat vergeben? Das soll der Grund sein, warum der "Let's Dance"-Star nicht zu ihrem Neuen steht

Denn wie BILD berichtet, ist die schöne Russin in Begleitung von Sänger Joshua Keller (28). Auf der Baleareninsel sollen sie gemeinsam die 27-Jährige, mit der Ekat lange in Köln zusammengewohnt hat, besuchen.

Derzeit weilt sie auf Mallorca und genießt die Tage mit ihrer Freundin Mariia Maksina (27). © Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Demnach habe die 37-Jährige Bedenken, ob Joshua nicht einfach nur "Karriere machen" möchte und sie dafür benutzt.

So soll es ihr nämlich schon mit Timon Krause (30) ergangen sein. Kurz nach dem Liebes-Aus Ende 2023 habe es Stimmen aus dem Freundeskreis der dreifachen Siegerin des RTL-Tanzspektakels gegeben, die behaupteten, dass der Mentalist sie nur benutzt habe.

"Liebe war es von ihm aus offensichtlich nie, im Gegensatz zu Ekat. Sie hat ihn geliebt, dachte sogar über eine gemeinsame Zukunft nach. Kinder, Hochzeit, das volle Programm", hieß es damals.

Somit kann man die Bedenken der Profitänzerin durchaus verstehen.

Allerdings heißt es, dass ihre Liebelei schön länger in Gange sei. So sollen die beiden schon Anfang des Jahres viel Zeit miteinander verbracht haben. Unter anderem habe man sogar ein Wochenende in einem Hotel in Kitzbühel verbracht.