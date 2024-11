Ist Ekaterina Leonova single? Jetzt spricht der "Let's Dance"-Star Klartext!

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (37) sucht den Mann fürs Leben. © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

"Gesund bleiben, meine Familie öfter sehen und der Prinz auf dem weißen Schimmel", erklärt die gebürtige Russin, welche Wünsche sie für das nächste Jahr habe, in einem Gespräch mit BILD.

Den Traum von der großen Liebe habe sie "auf gar keinen Fall" aufgegeben, wie Ekat weiter ausführt.

Was allerdings jeder wissen müsse: Familie und Freundschaft stehen bei ihr an erster Stelle, wie die 37-Jährige verrät.

"Ich vermisse meine Familie oft und telefoniere sehr viel mit meinen Verwandten und Freunden. Das gibt mir Halt und Sicherheit im Leben", gibt die Profi-Tänzerin preis.

Gerade als Ausgleich zu ihrem beruflichen Leben brauche Ekat bodenständige Menschen und ganz viel Austausch mit denjenigen, denen sie blind vertraue und die für immer für sie da seien.

"Ich bin so viel unterwegs, dass ich mich auch dann mal zu Hause fühlen möchte, wenn ich nicht in meiner Wohnung bin, und das schaffe ich dann durch Gespräche mit meinen Lieben!", so die gebürtige Russin.