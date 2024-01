Liebes-Gerüchte gehen weiter: Hat Ekaterina Leonova diesem Promi-Sohn den Kopf verdreht?

Es dauerte jedoch nicht lange, bis Ekat diese Geschichte ins Reich der Fabeln verwies. "Ich sitze gerade im Café und bekomme Nachrichten von Freunden, die mir Artikel zeigen. Da steht, dass ich zurück zu meinem Ex gegangen bin und dass diese Info aus dem Umfeld kommt. Ich weiß nicht, welche Freunde sie fragen, aber langsam reicht es", polterte die hübsche Brünette jüngst in ihrer Instagram-Story.

Joshua Keller (28, l.), Vater Mark (58, M.) und sein Bruder Aaron (30) sind die Band "Los Kelleros." © Barbara Gindl/APA/dpa

Denn wie "BILD" berichtet, sollen Ekaterina und Joshua viel Zeit miteinander verbracht haben. Demnach sollen sie am Wochenende gemeinsam in einem Hotel in Kitzbühel gewesen sein. Zudem zeigten sie sich bei einer Party am vergangenen Dienstag sehr vertraut und innig miteinander.

Allerdings sollen ihre Turteleien mit dem 28-Jährigen in ihrem engsten Umfeld nicht gut ankommen. Denn angeblich solle sie ja wieder mit dem Unternehmer aus München angebandelt haben.

Das Management der Profi-Tänzerin wiegelt jedoch ab. So sollen beide nur Freunde sein und sie hätten nun lediglich die Veröffentlichung eines Videodrehs Ende letzten Jahres zusammen mit anderen Beteiligten gefeiert.

Und auch der Sohn des "Bergdoktor"-Stars dementiert die Gerüchte. "Wir waren nur zusammen auf dem Event. Ekat und ich sind gut befreundet, aber mehr ist da nicht." Weiter führt Joshua aus: "Wir verstehen uns sehr gut, aber auf einer freundschaftlichen Basis. Wir waren aber in letzter Zeit sehr viel zusammen wegen des L'Osteria-Projekts."