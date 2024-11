Liebes-Hammer mit Ex-Tanzpartner? Ekaterina Leonova bezieht Stellung!

"NEIN, wir sind nicht zusammen. Paul ist glücklich vergeben, und es bleibt so", stellte sie unmissverständlich klar. Als i-Tüpfelchen postete der RTL -Star dann noch ein Spiegel-Selfie, das sie und ihren Ex gemeinsam im Aufzug zeigt.

Aktuell sucht die frühere Miss Wolgograd den "heimlichen Verehrer", der ihr jüngst 50 rote Rosen in ihr Hotelzimmer schicken ließ. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Abschließend betonte die ehemalige Miss Wolgograd noch einmal, dass sie und Paul lediglich gute Freunde seien. "Es gibt einfach solche Fälle, wenn die Ex-Partner sich sehr gut verstehen", so ihr finales Statement zu dem Thema.

Während an der Lorenz-Front also Klarheit herrscht, tut sich an anderer Stelle derweil ein wirklich echtes Liebesrätsel auf. In einer weiteren Story teilte "Ekat" nämlich eine Aufnahme, in der sie ihr Hotelzimmer betritt und auf eine unerwartete Lieferung trifft.

"Ich habe Blumen im Zimmer", lässt sie ihre treue Community wissen. Ganze 50 rote Rosen habe ihr ein "heimlicher Verehrer" anonym zugeschickt, wie es in einer beiliegenden Karte heißt.

Da sie wirklich keinen blassen Schimmer zu haben scheint, von wem der florale Gruß sein könnte, startete die 37-Jährige kurzerhand einen Aufruf auf ihrem Profil. "Wer bist du? Melde dich", heißt es zu einem Video, in dem sie den üppigen Strauß präsentiert.