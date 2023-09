So süß gratuliert "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova ihrer Mutter zum Geburtstag

Während Ekaterina Leonova (36) in Köln wohnt, lebt ihre Mutter in der russischen Heimat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ekatleonova

Jetzt aber zeigte sich die Profi-Tänzerin von ihrer fröhlichen Seite. Und das hatte einen ganz bestimmten Grund. Denn sie gratulierte ihrer Mutter in ihrem neuesten Instagram-Beitrag zum Geburtstag. "Du begleitest mich mein ganzes Leben, du bist mein Schutzengel und mein zu Hause", fing sie den Post an.

Ihre Mama habe ihr die Welt gezeigt und so viel für sie geopfert, damit es ihr besser gehe.

"Ich erinnere mich nur an viele Wochenenden, wenn wir auf dem Bazar das Obst/Gemüse von unserem Garten verkauft haben, damit ich Fleisch essen konnte. Ich erinnere mich an die Nächte, wann du deine alten Kleider umgenäht hast, damit ich die neuen Sachen anziehen konnte", schwelgt die 36-Jährige in Seligkeit.

Zudem erinnere sich Ekat daran, wie ihre Mutter erst arbeiten war, sie dann am Gymnasium abgeholt habe, ehe es zum Training ging. Und alles das ohne Pausen, nur damit sie tanzen konnte.

"Und … du bist der einzige Mensch, der es schafft, mich vom Boden zu nehmen, meine Tränen zu stoppen, wieder auf die Beine zu stellen und aufs Neue zu motivieren. Ich bin dir für ALLES unendlich dankbar", richtete die gebürtige Russin zuckersüße Worte an ihre Mama.